В Саратове открыли памятник Лидии Руслановой
Он располагается у входа в саратовский областной центр народного творчества, который носит имя легендарной русской певицы.
Церемония открытия состоялась вчера, 3 апреля. В мероприятии приняли участие губернатор Валерий Радаев, глава Саратова Михаил Исаев, родственники знаменитой землячки, представители регионального правительства, городской администрации, общественности.
Памятник располагается у входа в саратовский областной центр народного творчества имени Л.А. Руслановой в Ленинском районе. Автор - скульптор, заслуженный художник России Андрей Щербаков. По информации пресс-службы городской администрации, это первый памятник Лидии Руслановой в России. Легендарная певица, заслуженная артистка РСФСР изображена в традиционном русском костюме в момент выступления с широко разведенными руками.
В завершении мероприятия присутствующие возложили цветы к подножию монумента.