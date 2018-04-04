Во время празднования Пасхи в Саратове будет ходить дополнительный общественный транспорт
Во время проведения Пасхальных мероприятий в ночь с 7 на 8 апреля 2018 года будет организована работа общественного транспорта.
С 22.00 до 03.00 на рейсы выйдут автобусы маршрутов № 6, 9, 11, 42, 42К, 46, 76, 79, 90, 93, 94, 95, 97.
МУПП «СГЭТ» выпустит на линии 9 трамваев маршрутов № 3, 7, 8, 9, 10, 11 и троллейбусы маршрутов № 1, 5, 10, 11, 15, 16. Указанные маршруты также будут работать с 22.00 7 апреля до 03.00 8 апреля 2018 года.
Оплата будет осуществляться по действующему тарифу.
Кроме того, для организации перевозки пассажиров 8 апреля 2018 года в Саратове планируется запустить дополнительные маршруты:
- ул. Вавилова – Елшанское кладбище – 5 ед. большой вместимости,
- ул. Вавилова – Новое кладбище – 5 ед. большой вместимости,
- пл. Ленина – Елшанское кладбище – 10 ед. большой вместимости,
- пл. Ленина – Новое кладбище – 5 ед. марок ПАЗ, Богдан,
- Елшанское кладбище – Новое кладбище – 1 ед. малого класса,
- ст. «Волга» - Увекское кладбище – 12 ед. большой вместимости.
МКУ «Транспортное управление»