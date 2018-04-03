Заглавную роль в спектакле "Дядя Ваня" ТЮЗа Ю.П.Киселева исполнит Алексей Ротачков
14 апреля 2018 года на Большой сцене Саратовского академического театра юного зрителя им. Ю.П. Киселёва состоится премьера спектакля по одной из важнейших пьес русского театра — «Дядя Ваня» Антона Павловича Чехова.
"Над постановкой работает выпускник режиссёрского курса Евгения Каменьковича в РАТИ-ГИТИС Илья Ротенберг из Екатеринбурга, - сообщает пресс-служба театра. - В 2017 году он был участником творческой лаборатории «Четвертая высота» в ТЮЗе Киселёва. Поставленный Ильей Ротенбергом эскиз документального спектакля по пьесе Ирины Васьковской «Всё будет хорошо» на основе интервью с артистами получил очень хорошие отзывы зрителей и критиков и уже вошел в репертуар театра, а сотрудничество с режиссёром решено было продолжить в новом сезоне. Объявленный два года назад Саратовским ТЮЗом «курс на классику» и творческие интересы режиссёра совпали — для новой работы Ильи Ротенберга в Саратове была выбрана пьеса Антона Павловича Чехова «Дядя Ваня».
Вместе с режиссёром в постановочную группу спектакля вошли художник-постановщик Наталья Зубович и художник по свету Тарас Михалевский. Наталья Зубович из Санкт-Петербурга впервые будет работать в Саратовском ТЮЗе, однако в театральном мире она давно зарекомендовала себя как опытный и талантливый сценограф и художник по костюмам. Наталья Зубович окончила в 1998 году Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, занималась в Международной мастерской театра синтеза и анимации «Интерстудио», спектакли в её оформлении идут во многих российских театрах, а также в Европе, она участник множества международных выставок и художественных проектов. Художник по свету Тарас Михалевский из Москвы с 2002 года является главным художником по свету Театра «Школа драматического искусства» и активно работает в театрах по всей стране. Для него это будет уже четвертый опыт сотрудничества с ТЮЗом Киселёва (в позапрошлом сезоне он работал над «Последним папой» и «Майской ночью», в этом сезоне выпустил «Двенадцать стульев» с главным режиссёром театра Алексеем Логачёвым).
В постановке будут заняты ведущие артисты Саратовского ТЮЗа Киселёва: заслуженные артисты России Валерий Емельянов и Александр Фёдоров, заслуженная артистка России Тамара Лыкова, ведущие мастера сцены Тамара Цихан, Алексей Карабанов в роли Астрова, артистка Виктория Самохина. В роли дяди Вани на сцену выйдет блестящий артист, мастер психологического портрета Алексей Ротачков, Соню в спектакле сыграет Ирина Протасова, одна из самых востребованных молодых артисток театра".
Спектакль рекомендован для зрителей старше 15 лет.
Даты первых показов премьерного спектакля – 14 апреля и 24 апреля. Билеты в продаже в кассе театра и на сайте www.tuz-saratov.ru.