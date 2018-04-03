Временно ограничивается движение через железнодорожный переезд в Саратовском районе
В связи с ремонтными работами с 15:00 до 18:00 4 апреля 2018 года будет временно закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 266 км перегона Тарханы – Липовский Саратовского региона ПривЖД (автодорога Сабуровка - Шевыревка, Саратовский район).
Объезд возможен через железнодорожный переезд на 259 км перегона Тарханы - Липовский (автодорога с. Расловка, Саратовский район).
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.