3 апреля 2018 19:52 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 03 апреля
Во время празднования Пасхи в Саратове будет ходить дополнительный общественный транспорт
17:09 | 03 апреля
На следующей неделе в Саратовской области грядет резкое потепление!
16:31 | 03 апреля
Заглавную роль в спектакле "Дядя Ваня" ТЮЗа Ю.П.Киселева исполнит Алексей Ротачков
15:55 | 03 апреля
Временно ограничивается движение через железнодорожный переезд в Саратовском районе
15:03 | 03 апреля
Обнародована афиша "Семейных киночетвергов" на апрель
14:00 | 03 апреля
В досрочный период в Саратове прошел ЕГЭ по физике, биологии и иностранным языкам
12:53 | 03 апреля
«Водосток» ведет работы в круглосуточном режиме
11:38 | 03 апреля
Полицейский, пытавшийся освободить знакомую от административного наказания, сам стал фигурантом уголовного дела
10:49 | 03 апреля
Прием заявок на конкурс логотипов «Киновертикали» завершен
09:55 | 03 апреля
Саратовский академический театр оперы и балета открывает лекторий
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Обнародована афиша "Семейных киночетвергов" на апрель

Новости


Областной киновидеоцентр приглашает жителей Саратова на «Семейные киночетверги».

Вниманию зрителей кинозала «На Рижской» будут представлены:

5 апреля - м/ф «Сказ о Петре и Февронии» (6+), созданный по мотивам «Повести о Петре и Февронии Муромских» и повествующий о чести, долге, верности и любви;

12 апреля – х/ф «Время первых» (6+). Кинолента основана на реальных исторических событиях и повествует о первом выходе человека в открытый космос, который совершил в 1965 году легендарный советский космонавт Алексей Леонов;

19 апреля – х/ф «Главный» (6+). Основой фильма стала биография советского ученого, инженера-конструктора Сергея Королева - ключевой фигуры в истории отечественной космонавтики;

26 апреля – м/ф «Никита Кожемяка» (0+). Это увлекательная история о приключениях маленького сынишки прославленного богатыря, который мечтает стать таким же героем, как и его отец.

Начало киносеансов – 15.00.

Стоимость билета – 65 руб./чел.

Адрес кинозала «На Рижской»: ул. Рижская, дом 1 (остановка общественного транспорта «Котельная»).