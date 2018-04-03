Обнародована афиша "Семейных киночетвергов" на апрель
Областной киновидеоцентр приглашает жителей Саратова на «Семейные киночетверги».
Вниманию зрителей кинозала «На Рижской» будут представлены:
5 апреля - м/ф «Сказ о Петре и Февронии» (6+), созданный по мотивам «Повести о Петре и Февронии Муромских» и повествующий о чести, долге, верности и любви;
12 апреля – х/ф «Время первых» (6+). Кинолента основана на реальных исторических событиях и повествует о первом выходе человека в открытый космос, который совершил в 1965 году легендарный советский космонавт Алексей Леонов;
19 апреля – х/ф «Главный» (6+). Основой фильма стала биография советского ученого, инженера-конструктора Сергея Королева - ключевой фигуры в истории отечественной космонавтики;
26 апреля – м/ф «Никита Кожемяка» (0+). Это увлекательная история о приключениях маленького сынишки прославленного богатыря, который мечтает стать таким же героем, как и его отец.
Начало киносеансов – 15.00.
Стоимость билета – 65 руб./чел.
Адрес кинозала «На Рижской»: ул. Рижская, дом 1 (остановка общественного транспорта «Котельная»).