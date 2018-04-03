В досрочный период в Саратове прошел ЕГЭ по физике, биологии и иностранным языкам

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Заявления на участие в экзамене по биологии досрочного периода подали около 8,4 тысячи человек. Для проведения ЕГЭ по этому предмету было задействовано 155 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). Заявления на участие в ЕГЭ по физике в досрочный период подали около 7,8 тысячи человек, экзамен проводился в 139 ППЭ. Заявление на участие в письменном экзамене по английскому языку подали около 3,5 тысяч человек, по немецкому языку - 116 участников, по французскому языку – 75, по испанскому языку – 30.В Саратовской области заявление на участие в ЕГЭ по биологии подал 51 человек, по физике – 72 человека, письменный экзамен по иностранным языкам изъявили желание сдавать 19 человек. В регионе работало 2 пункта проведения экзаменов на базе регионального центра оценки качества образования и средней школы № 18 с углубленным изучением предметов города Саратова.Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 16 апреля 2018 года.