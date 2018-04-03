3 апреля 2018 19:53 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 03 апреля
Во время празднования Пасхи в Саратове будет ходить дополнительный общественный транспорт
17:09 | 03 апреля
На следующей неделе в Саратовской области грядет резкое потепление!
16:31 | 03 апреля
Заглавную роль в спектакле "Дядя Ваня" ТЮЗа Ю.П.Киселева исполнит Алексей Ротачков
15:55 | 03 апреля
Временно ограничивается движение через железнодорожный переезд в Саратовском районе
15:03 | 03 апреля
Обнародована афиша "Семейных киночетвергов" на апрель
14:00 | 03 апреля
В досрочный период в Саратове прошел ЕГЭ по физике, биологии и иностранным языкам
12:53 | 03 апреля
«Водосток» ведет работы в круглосуточном режиме
11:38 | 03 апреля
Полицейский, пытавшийся освободить знакомую от административного наказания, сам стал фигурантом уголовного дела
10:49 | 03 апреля
Прием заявок на конкурс логотипов «Киновертикали» завершен
09:55 | 03 апреля
Саратовский академический театр оперы и балета открывает лекторий
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

«Водосток» ведет работы в круглосуточном режиме

Новости


За минувшие сутки на телефон диспетчерской службы МУП «Водосток» в Саратове поступило девятнадцать заявок.

Работы по ним выполнены в кратчайшие сроки. В частности, произведена прочистка ливневой канализации на улицах Перспективная, Соколовая, Огородная, Клочкова, Чернышевского, Ново-Астраханском шоссе, в Агафоновке.

Продолжается непрерывный мониторинг за состоянием городских территорий, проезжих частей.

Ремонтно-эксплуатационным участком № 1 выполнены работы по очистке дождеприемных устройств от мусора и грязи по ул. Кутякова, 2-й Садовой. Выполнены работы по промывке ливневой канализации по ул. Б. Садовая, Соколовая, Вокзальная.

Ремонтно-эксплуатационным участком № 2 выполнялись работы по очистке дождеприемных устройств от мусора и грязи по ул. 50 лет Октября на участке Молодежной до 3-й Дачной, на пересечении Электронной и Перспективной. Выполнены работы по проливке ливневой канализации горячей водой по Наумовской. Установлена крышка люка по Вольскому тракту. Обеспечено водоотведение с дворовой территории по 7 Дачной.

Ремонтно-эксплуатационным участком № 3 выполнены работы по очистке дождеприемников ливневой канализации от мусора и грязи по ул. Орджоникидзе, Огородная, Энтузиастов, Азина, Тульская, Южная, 7 Динамовский пр., Лучевая, Ново-Астраханская. Выполнено водоотведение с дворовой территории на 5-м Артельном пр., Огородной, Парковой.

Работы ведутся в круглосуточном режиме.