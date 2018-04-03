«Водосток» ведет работы в круглосуточном режиме

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Работы по ним выполнены в кратчайшие сроки. В частности, произведена прочистка ливневой канализации на улицах Перспективная, Соколовая, Огородная, Клочкова, Чернышевского, Ново-Астраханском шоссе, в Агафоновке.Продолжается непрерывный мониторинг за состоянием городских территорий, проезжих частей.Ремонтно-эксплуатационным участком № 1 выполнены работы по очистке дождеприемных устройств от мусора и грязи по ул. Кутякова, 2-й Садовой. Выполнены работы по промывке ливневой канализации по ул. Б. Садовая, Соколовая, Вокзальная.Ремонтно-эксплуатационным участком № 2 выполнялись работы по очистке дождеприемных устройств от мусора и грязи по ул. 50 лет Октября на участке Молодежной до 3-й Дачной, на пересечении Электронной и Перспективной. Выполнены работы по проливке ливневой канализации горячей водой по Наумовской. Установлена крышка люка по Вольскому тракту. Обеспечено водоотведение с дворовой территории по 7 Дачной.Ремонтно-эксплуатационным участком № 3 выполнены работы по очистке дождеприемников ливневой канализации от мусора и грязи по ул. Орджоникидзе, Огородная, Энтузиастов, Азина, Тульская, Южная, 7 Динамовский пр., Лучевая, Ново-Астраханская. Выполнено водоотведение с дворовой территории на 5-м Артельном пр., Огородной, Парковой.Работы ведутся в круглосуточном режиме.