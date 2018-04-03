Полицейский, пытавшийся освободить знакомую от административного наказания, сам стал фигурантом уголовного дела
Его подозревают в превышении должностных полномочий.
По информации СУ СКР по Саратовской области, летом прошлого года командир полка ДПС, находясь в своем служебном кабинете в Саратове, дал указание подчиненному закрыть дело об административном правонарушении по факту нарушения Правил дорожного движения его знакомой.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности регионального управления ФСБ России. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, по данному факту проводится служебная проверка. Если вина сотрудника полиции будет доказана в суде, он будет уволен из органов внутренних дел.
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