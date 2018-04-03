Прием заявок на конкурс логотипов «Киновертикали» завершен
Завершился прием заявок на конкурс на лучший логотип открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль».
Свои работы в адрес оргкомитета предоставили 20 авторов в возрасте от 11 до 28 лет. В их числе – воспитанники детской школы искусств имени В.В. Ковалева, детской школы искусств № 1 Саратовского муниципального района области, студенты специальности «дизайн» Саратовского художественного училища имени А.П.Боголюбова, художники и дизайнеры из Саратовской области и г. Москвы.
Победитель конкурса на лучший логотип фестиваля «Киновертикаль» будет объявлен в мае 2018 года.
С конкурсными работами можно познакомиться в специальном альбоме «Конкурс на лучший логотип фестиваля» группы «Киновертикаль Саратов» в сети «ВКонтакте».