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В Саратове совершит остановку ретро-поезд "Воинский эшелон"

Новости
В Саратове совершит остановку ретро-поезд "Воинский эшелон"


Праздничный тур по Саратовскому региону Приволжской магистрали пройдет с 28 апреля по 4 мая.

По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, с концертной программой ретро-состав побывает на вокзалах Аткарск (28 апреля), Сенная (30 апреля) и Саратов-1 (4 мая). Концерты будут начинаться в 10:00. На станциях Петровск, Балаково, Пугачевск, Ершов, Красный Кут, Урбах, Покровск будут организованы выставки, где все желающие смогут осмотреть изнутри вагоны ретро-поезда.

"Воинский эшелон" состоит из действующего паровоза Эр 797-41 и пяти железнодорожных платформ с техникой времен Великой Отечественной войны. Например, все желающие смогут увидеть танки Т-34-76 и Т-60, бронеавтомобили БА-64Б и БА-20М, легендарную БМ-13 "Катюша" и 152-мм гаубицу-пушку. Все образцы военной техники предоставлены музеем-заповедником "Сталинградская битва".

Фото http://khabarovsk-news.net