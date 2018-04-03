Российский НАС во главе с Никитой Лушниковым представит в Нью-Йорке проект «World without drugs»

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Форум на тему «Предупреждение преступности и устойчивое развитие посредством спорта» пройдет в честь предстоящего Международного дня спорта и станет важным событием для России и всего мира. На мероприятии от имени Российской Федерации Национальный Антинаркотический Союз анонсирует проект «World without drugs».Участники форума в ООН также узнают об уникальном опыте Национального Антинаркотического Союза – ежегодном международном антинаркотическом лагере «Нас объединяет жизнь!». Для молодых людей, проходящих курс программы реабилитации от наркотической и алкогольной зависимости, в лагере используется заместительная терапия. В качестве почетных гостей лагерь посещают ведущие деятели спорта, политики и культуры, которые приезжают в лагерь и принимают участие в терапевтических мероприятиях. Высокая эффективность программ, предлагаемых Национальным Антинаркотическим Союзом (https://nasrf.ru/) мировому сообществу для реабилитации и ресоциализации зависимых лиц, отмечена руководителем подразделения по профилактике и лечению наркопотребления Управления ООН по наркотикам и преступности Джильберто Герра.