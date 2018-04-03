3 апреля 2018 07:37 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 02 апреля
В мае в Саратове состоятся гастроли фестиваля "Золотая Маска"
17:09 | 02 апреля
В Саратове совершит остановку ретро-поезд "Воинский эшелон"
16:19 | 02 апреля
Сотрудник одной из ИК Саратовской области подозревается в мздоимстве
15:58 | 02 апреля
Карантин по ОРВИ в школах и вузах Саратова и Энгельса продлен еще на неделю
15:46 | 02 апреля
Российский НАС во главе с Никитой Лушниковым представит в Нью-Йорке проект «World without drugs»
15:37 | 02 апреля
Завтра в Саратове состоится торжественное открытие Недели науки
15:21 | 02 апреля
ТЮЗ Ю.П.Киселева приглашает на премьеру спектакля "Дядя Ваня"
15:00 | 02 апреля
Театр "Самокат" устроил "Праздник веселого обмана"
13:53 | 02 апреля
В минувшие выходные на пожарах пострадали двое мужчин
12:39 | 02 апреля
Завтра в Саратовской области пройдет проверка системы оповещения
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Российский НАС во главе с Никитой Лушниковым представит в Нью-Йорке проект «World without drugs»

Новости
Российский НАС во главе с Никитой Лушниковым представит в Нью-Йорке проект «World without drugs»

Российская делегация примет активное участие в масштабной конференции ООН в Нью-Йорке 9 апреля.

Форум на тему «Предупреждение преступности и устойчивое развитие посредством спорта» пройдет в честь предстоящего Международного дня спорта и станет важным событием для России и всего мира. На мероприятии от имени Российской Федерации Национальный Антинаркотический Союз анонсирует проект «World without drugs».

Участники форума в ООН также узнают об уникальном опыте Национального Антинаркотического Союза – ежегодном международном антинаркотическом лагере «Нас объединяет жизнь!». Для молодых людей, проходящих курс программы реабилитации от наркотической и алкогольной зависимости, в лагере используется заместительная терапия. В качестве почетных гостей лагерь посещают ведущие деятели спорта, политики и культуры, которые приезжают в лагерь и принимают участие в терапевтических мероприятиях. Высокая эффективность программ, предлагаемых Национальным Антинаркотическим Союзом (https://nasrf.ru/) мировому сообществу для реабилитации и ресоциализации зависимых лиц, отмечена руководителем подразделения по профилактике и лечению наркопотребления Управления ООН по наркотикам и преступности Джильберто Герра.