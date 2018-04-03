Минздрав сообщает: эпидпорог по ОРВИ остается превышенным
Министерство здравоохранения регина сообщает, что за прошедшую неделю, с 26 марта по 1 апреля области было зарегистрировано 20 096 случаев заболевания ОРВИ, в том числе 12 541 случаев заболеваний среди детей.
В целом заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом находится выше расчетного эпидемического порога, но за истекшую неделю отмечается снижение заболеваемости на 7,75%.
Министерство здравоохранения области напоминает о необходимости соблюдать меры профилактики против ОРВИ и гриппа. При первых признаках заболевания нужно обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.
Грипп – острое вирусное инфекционное заболевание с воздушно-капельным механизмом передачи возбудителя, которое характеризуется острым началом, лихорадкой, общей интоксикацией и поражением дыхательных путей.
Наибольшую опасность грипп представляет для малышей в возрасте до 3-х лет, пожилых людей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Именно среди них после перенесенного гриппа часто отмечаются осложнения.
Используйте общие меры по профилактике:
- избегайте близкого контакта с людьми, которые кажутся нездоровыми, обнаруживают явления жара (температуры) и кашель,
- тщательно и часто мойте руки водой с мылом.
Придерживайтесь здорового образа жизни, включая полноценный сон, употребление «здоровой» пищи, физическую активность.
Если Вы заболели простудным заболеванием, оставайтесь дома и не ходите на работу, в школу, не отправляйтесь в поездку, не ходите в магазин, не посещайте общественные места. Если вам надо выйти из дома, надевайте маску для лица. Отдыхайте и принимайте большое количество жидкости. Прикрывайте рот и нос имеющимися одноразовыми платками во время кашля и чихания. Сообщите семье и друзьям о вашей болезни и попробуйте избегать контакта.
С момента появления симптомов заболевания необходимо обратиться к врачу. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением – грипп опасен и коварен своими осложнениями! При высокой температуре вызовете врача на дом и расскажите о ваших симптомах. Строго следуйте советам, которые вам даст врач. Для лечения гриппа применяются противовирусные препараты. Эти препараты должны назначаться только врачом! Для снижения высокой температуры рекомендуются жаропонижающие средства.
Как следует заботиться о больном гриппом дома?
Изолируйте больного от других, по крайней мере, на расстоянии не менее 1 метра от окружающих.
Прикрывайте свой рот и нос при осуществлении ухода за больным. Для этой цели подойдут медицинские маски. Тщательно мойте руки водой с мылом после каждого контакта с больным. Постоянно проветривайте помещение, в котором находится больной. Для проветривания используйте окна и двери. Содержите помещения в чистоте, используя моечные хозяйственные средства.