Минздрав сообщает: эпидпорог по ОРВИ остается превышенным

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В целом заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом находится выше расчетного эпидемического порога, но за истекшую неделю отмечается снижение заболеваемости на 7,75%.Министерство здравоохранения области напоминает о необходимости соблюдать меры профилактики против ОРВИ и гриппа. При первых признаках заболевания нужно обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.Грипп – острое вирусное инфекционное заболевание с воздушно-капельным механизмом передачи возбудителя, которое характеризуется острым началом, лихорадкой, общей интоксикацией и поражением дыхательных путей.Наибольшую опасность грипп представляет для малышей в возрасте до 3-х лет, пожилых людей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Именно среди них после перенесенного гриппа часто отмечаются осложнения.Используйте общие меры по профилактике:- избегайте близкого контакта с людьми, которые кажутся нездоровыми, обнаруживают явления жара (температуры) и кашель,- тщательно и часто мойте руки водой с мылом.Придерживайтесь здорового образа жизни, включая полноценный сон, употребление «здоровой» пищи, физическую активность.Если Вы заболели простудным заболеванием, оставайтесь дома и не ходите на работу, в школу, не отправляйтесь в поездку, не ходите в магазин, не посещайте общественные места. Если вам надо выйти из дома, надевайте маску для лица. Отдыхайте и принимайте большое количество жидкости. Прикрывайте рот и нос имеющимися одноразовыми платками во время кашля и чихания. Сообщите семье и друзьям о вашей болезни и попробуйте избегать контакта.С момента появления симптомов заболевания необходимо обратиться к врачу. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением – грипп опасен и коварен своими осложнениями! При высокой температуре вызовете врача на дом и расскажите о ваших симптомах. Строго следуйте советам, которые вам даст врач. Для лечения гриппа применяются противовирусные препараты. Эти препараты должны назначаться только врачом! Для снижения высокой температуры рекомендуются жаропонижающие средства.Как следует заботиться о больном гриппом дома?Изолируйте больного от других, по крайней мере, на расстоянии не менее 1 метра от окружающих.Прикрывайте свой рот и нос при осуществлении ухода за больным. Для этой цели подойдут медицинские маски. Тщательно мойте руки водой с мылом после каждого контакта с больным. Постоянно проветривайте помещение, в котором находится больной. Для проветривания используйте окна и двери. Содержите помещения в чистоте, используя моечные хозяйственные средства.