ТЮЗ Ю.П.Киселева приглашает на премьеру спектакля "Дядя Ваня"
14 апреля на большой сцене Саратовского академического театра юного зрителя им. Ю.П. Киселёва состоится премьера спектакля «Дядя Ваня» Антона Павловича Чехова.
Над спектаклем работает выпускник режиссёрского курса Евгения Каменьковича в РАТИ-ГИТИС Илья Ротенберг из Екатеринбурга. В 2017 году он был участником творческой лаборатории «Четвертая высота» в ТЮЗе Киселёва. Поставленный Ильей Ротенбергом эскиз документального спектакля по пьесе Ирины Васьковской «Всё будет хорошо» на основе интервью с артистами получил очень хорошие отзывы у зрителей и критиков и уже вошел в репертуар театра, а сотрудничество с режиссёром решено было продолжить в новом сезоне.
Вместе с режиссёром в постановочную группу спектакля вошли художник-постановщик Наталья Зубович и художник по свету Тарас Михалевский. Наталья Зубович из Санкт-Петербурга впервые будет работать в Саратовском ТЮЗе. Художник по свету Тарас Михалевский из Москвы с 2002 года является главным художником по свету театра «Школа драматического искусства» и активно работает по всей стране. Для него это будет уже четвертый опыт сотрудничества с ТЮЗом Киселёва (в позапрошлом сезоне он работал над «Последним папой» и «Майской ночью», в этом сезоне выпустил «Двенадцать стульев» с главным режиссёром театра Алексеем Логачёвым).
В постановке будут заняты ведущие артисты Саратовского ТЮЗа Киселёва: заслуженные артисты России Валерий Емельянов и Александр Фёдоров, заслуженная артистка России Тамара Лыкова, ведущие мастера сцены Тамара Цихан, Алексей Карабанов в роли Астрова, артистка Виктория Самохина. В роли дяди Вани на сцену выйдет Алексей Ротачков, Соню в спектакле сыграет Ирина Протасова, одна из самых востребованных молодых артисток театра.
Спектакль рекомендован для зрителей старше 15 лет, - сообщает пресс-служба Саратовского ТЮЗа.