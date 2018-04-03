ТЮЗ Ю.П.Киселева приглашает на премьеру спектакля "Дядя Ваня"

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Над спектаклем работает выпускник режиссёрского курса Евгения Каменьковича в РАТИ-ГИТИС Илья Ротенберг из Екатеринбурга. В 2017 году он был участником творческой лаборатории «Четвертая высота» в ТЮЗе Киселёва. Поставленный Ильей Ротенбергом эскиз документального спектакля по пьесе Ирины Васьковской «Всё будет хорошо» на основе интервью с артистами получил очень хорошие отзывы у зрителей и критиков и уже вошел в репертуар театра, а сотрудничество с режиссёром решено было продолжить в новом сезоне.Вместе с режиссёром в постановочную группу спектакля вошли художник-постановщик Наталья Зубович и художник по свету Тарас Михалевский. Наталья Зубович из Санкт-Петербурга впервые будет работать в Саратовском ТЮЗе. Художник по свету Тарас Михалевский из Москвы с 2002 года является главным художником по свету театра «Школа драматического искусства» и активно работает по всей стране. Для него это будет уже четвертый опыт сотрудничества с ТЮЗом Киселёва (в позапрошлом сезоне он работал над «Последним папой» и «Майской ночью», в этом сезоне выпустил «Двенадцать стульев» с главным режиссёром театра Алексеем Логачёвым).В постановке будут заняты ведущие артисты Саратовского ТЮЗа Киселёва: заслуженные артисты России Валерий Емельянов и Александр Фёдоров, заслуженная артистка России Тамара Лыкова, ведущие мастера сцены Тамара Цихан, Алексей Карабанов в роли Астрова, артистка Виктория Самохина. В роли дяди Вани на сцену выйдет Алексей Ротачков, Соню в спектакле сыграет Ирина Протасова, одна из самых востребованных молодых артисток театра.Спектакль рекомендован для зрителей старше 15 лет, - сообщает пресс-служба Саратовского ТЮЗа.