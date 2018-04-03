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В мае в Саратове состоятся гастроли фестиваля "Золотая Маска"

Новости / Главное из рубрик / Культура


С 19 мая по 3 июня 2018 года состоится программа Фестиваля «Золотая Маска» в Саратове.

"Российская Национальная театральная Премия «Золотая Маска» учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России и вручается спектаклям всех жанров театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта и мюзикл, театр кукол. «Золотая Маска» – российский театральный Фестиваль, весной каждого года представляющий в Москве наиболее значительные спектакли из городов России.

«Золотая Маска» – не только авторитетная и престижная награда в области театрального искусства, но настоящий культурный институт, который выполняет важные, стратегические для театра задачи. Проведение Фестиваля и Церемонии вручения Премии – основное направление деятельности Дирекции Фестиваля «Золотая Маска». Вместе с тем, в разные годы она стала инициатором ряда серьезных театральных проектов. Особое внимание «Золотая Маска» уделяет гастрольной деятельности, с 2000 года организуя программу «Лучшие спектакли в городах России и странах Балтии». За это время прошло около 90 проектов в 40 городах от Архангельска до Южно-Сахалинска.

В мае и июне 2018 года спектакли «Золотой Маски» покажут в Екатеринбурге и Воронеже. Осенью региональные программы пройдут в Петрозаводске, Костомукше, Череповце, Новокуйбышевске, Чите и Сургуте.

В Саратове Фестиваль «Золотая Маска» состоится впервые и будет посвящен театру кукол. В афише проекта представлены спектакли-лауреаты Премии «Золотая Маска» – «Удивительное путешествие кролика Эдварда» Челябинского театра кукол и «Кармен» Театра Кукол из Вологды, а также постановка Виктора Антонова «Цирк на нитях» – уникальный спектакль, в котором режиссер познакомит зрителей с трюковыми марионетками. Помимо спектаклей «Золотая Маска» готовит обширную специальную программу с лекциями и мастер-классами от ведущих режиссеров, художников, мультипликаторов и критиков", - сообщает пресс-служба фестиваля.
В мае в Саратове состоятся гастроли фестиваля "Золотая Маска"