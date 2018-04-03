Саратовский академический театр оперы и балета открывает лекторий
4 апреля в Саратовском академическом театре оперы и балета состоится открытие проекта "Лекторий в оперном".
В рамках «Лектория» зрители в формате лекций смогут ознакомиться с историей и интересными фактами о театральных постановках оперного, узнать много нового об авторах пьес и композиторах, пообщаться на темы, смежные с содержанием или направленностью спектаклей.
Первая лекция состоится перед музыкальной драмой "Царь Иудейский" и начнется за час до спектакля - в 17:00.
Спикером выступит доктор исторических наук, профессор Владимир Кащеев.
Тема лекции: «Музыкальная драма "Царь Иудейский": историческая основа, замысел, воплощение».