Сотрудник одной из ИК Саратовской области подозревается в мздоимстве
Пугачевский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Саратовской области в отношении сотрудника одного из исправительных учреждений региона возбудил уголовное дело за получение должностным лицом взятки за незаконные действия.
По данным следствия, 19 января 2018 года сотрудник одного из исправительных учреждений области получил от осужденного, отбывающего с 2003 года наказание в виде лишения свободы за совершение преступления против жизни, в качестве взятки денежные средства в сумме 11 000 рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за приобретение и доставку заключенному мобильного телефона.
Данный факт выявлен сотрудниками ОСБ УФСИН России по Саратовской области.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.