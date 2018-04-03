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Завтра в Саратове состоится торжественное открытие Недели науки

Новости


Завтра в Саратовском государственном медицинском университете им. В.И. Разумовского состоится торжественное открытие VII Всероссийской недели науки с международным участием, посвященной Всемирному дню здоровья.

Принять участие в конференции планируют более двух тысяч человек со всей России и ближнего зарубежья, в том числе подано более 900 заявок об очном выступлении с докладом.

В рамках работы конференции 3 апреля состоятся аспирантские и докторантские чтения, конференция ординаторов и врачей, заседание секции самых юных исследователей – «Лицеист», заседание секции среднего профессионального образования и англоязычной секции. В продолжение заданного темпа 4 апреля пройдет IV конференция студентов и молодых ученых «Практическая биомеханика в стоматологии», посвященная Всемирному дню стоматологического здоровья (WOHD – 2018) и 79-я студенческая межрегиональная научно-практическая конференция «Молодые ученые — здравоохранению», которая будет проходить по 37 секциям.

На 5 апреля запланировано проведение авторских мастер-классов ведущих преподавателей СГМУ им В.И. Разумовского. В этот день также состоится III Междисциплинарная конференция «Экспериментальная биология и медицина». В продолжение третьего дня конференции будут открыты двери выставочного зала для всех участников и посетителей выставки творческих работ, в ходе которой определятся победители конкурса фоторабот «Медицина – наша Вселенная», секции стендовых докладов, конкурса видеороликов и заочной секции интернет-докладов.

6 апреля 2018 года состоится церемония торжественного закрытия VII Всероссийской недели науки с международным участием, посвященной Всемирному дню здоровья. Дипломами и памятными подарками будут отмечены победители в своих секциях и номинациях, - сообщает пресс-служба вуза.