3 апреля 2018 07:38 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 02 апреля
В мае в Саратове состоятся гастроли фестиваля "Золотая Маска"
17:09 | 02 апреля
В Саратове совершит остановку ретро-поезд "Воинский эшелон"
16:19 | 02 апреля
Сотрудник одной из ИК Саратовской области подозревается в мздоимстве
15:58 | 02 апреля
Карантин по ОРВИ в школах и вузах Саратова и Энгельса продлен еще на неделю
15:46 | 02 апреля
Российский НАС во главе с Никитой Лушниковым представит в Нью-Йорке проект «World without drugs»
15:37 | 02 апреля
Завтра в Саратове состоится торжественное открытие Недели науки
15:21 | 02 апреля
ТЮЗ Ю.П.Киселева приглашает на премьеру спектакля "Дядя Ваня"
15:00 | 02 апреля
Театр "Самокат" устроил "Праздник веселого обмана"
13:53 | 02 апреля
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Театр "Самокат" устроил "Праздник веселого обмана"

Новости
Театр "Самокат" устроил "Праздник веселого обмана"

День смеха, он же Праздник Дурака, театр фокусов «Самокат» провел в городском Доме культуры национального творчества в Заводском районе.

В зрительном зале был аншлаг. Более трехсот детей и родителей пришли отметить этот замечательный праздник розыгрышей. «Мы вас весело обманем, вам понравится наш обман» - сказали, открывая праздник, мастера иллюзий Сергей и Маргарита Щукины.

А на сцене проходил фейерверк удивительного: на голове у зрителя неожиданно вырастали цветы; рисунок, нарисованный на доске, которого назвали «Филя», неожиданно оживал и вел остроумную беседу со зрительным залом. Состоялся конкурс на самое смешное лицо зрителя в пустой картинной раме.

Веселое представление, в котором приняли участие зрители, не только рассмешило и удивило их, но и подарило атмосферу весны, тепла и доброжелательности. Шутки, розыгрыши и забавные фокусы понравились не только детям, но и их родителям. Но самый главный подарок подарили сами зрители. Ведь для артистов нет ничего приятнее видеть цветущие улыбки на лицах зрителей и слышать восторженные аплодисменты.