Театр "Самокат" устроил "Праздник веселого обмана"

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В зрительном зале был аншлаг. Более трехсот детей и родителей пришли отметить этот замечательный праздник розыгрышей. «Мы вас весело обманем, вам понравится наш обман» - сказали, открывая праздник, мастера иллюзий Сергей и Маргарита Щукины.А на сцене проходил фейерверк удивительного: на голове у зрителя неожиданно вырастали цветы; рисунок, нарисованный на доске, которого назвали «Филя», неожиданно оживал и вел остроумную беседу со зрительным залом. Состоялся конкурс на самое смешное лицо зрителя в пустой картинной раме.Веселое представление, в котором приняли участие зрители, не только рассмешило и удивило их, но и подарило атмосферу весны, тепла и доброжелательности. Шутки, розыгрыши и забавные фокусы понравились не только детям, но и их родителям. Но самый главный подарок подарили сами зрители. Ведь для артистов нет ничего приятнее видеть цветущие улыбки на лицах зрителей и слышать восторженные аплодисменты.