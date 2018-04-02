В минувшие выходные на пожарах пострадали двое мужчин

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В субботу горела сауна, расположенная на первом этаже в 10-этажном доме на улице Батавина в Ленинском районе. Площадь пожара составила десять квадратных метров.1 апреля около трех часов ночи на пульт «01» Балашова поступил сигнал о загорании двух гаражей и автомобиля «Москвич-412» на улице Нефтяной. Площадь пожара составила 27 "квадратов". На тушение выезжали две единицы техники, девять человек личного состава.В пять утра в Саратове поступил сигнал о пожаре в двухэтажном доме на улице 4-ая Линия в Октябрьском поселке. В результате пожара пострадал мужчина 1959 года рождения. Горела кровля на площади 160 квадратных метров.В 4 часа 37 минут на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в частном доме на улице Степной в селе Новая Ивановка в Аткарском районе. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. В результате пожара пострадал мужчина 1970 года рождения. На тушение выезжали 2 единицы техники, 7 человек личного состава.В половине третьего дня загорелся склад на улице Новая 9-ая Линия в Заводском районе. Площадь пожара составила 2300 квадратных метров. В результате пожара пострадавших нет. На тушение выезжали 9 единиц техники, 34 человека личного состава.