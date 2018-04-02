Кампания против Леонида Слуцкого потерпела фиаско

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Логическую точку в скандале поставил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он заявил, что обвинения в домогательствах в адрес депутата Госдумы Леонида Слуцкого напоминают дань моде, и сравнил поведение журналисток с поведением голливудских звезд, жаловавшихся на продюсера Вайнштейна:«Чуть-чуть тут есть какая-то дань моде. Мы пытаемся угнаться за той вакханалией, которая творится сейчас в Америке. Если Слуцкий напал на эту бедную журналистку – она где была, чего она терпела? Ее зажали в кабинете… Я не знаю, наверное, девушкам виднее. Его можно посчитать не очень приятным мужчиной. Если он тебя зажал, если он тебя домогался, ты чего молчала? Чего в милицию не пошла? Почему столько времени прошло, и ты выходишь в комиссию по этике?».Выступление Пескова подводит своеобразную черту под информационной атакой на Слуцкого: пресс-секретарь первого лица в государстве, по сути дела, назвал позицию «пострадавших» журналисток несостоятельной и раскритиковал их поведение. Но ведь их позиция была такой с самого начала: с момента «признаний» журналисток никаких новых фактов не появилось.Напомним, в домогательствах депутата Леонида Слуцкого обвинили журналистка Би-би-си Фарида Рустамова, опубликовавшая стенограмму (не аудиозапись, а именно стенограмму!) разговора с депутатом в его кабинете, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и заместитель главреда телеканала RTVi Екатерина Котрикадзе.Журналистки потребовали рассмотрения действий Слуцкого комиссией по этике Госдумы. Однако комиссия не нашла в его действиях никаких нарушений. После этого решения ряд российских СМИ объявил бойкот депутату или всей Госдуме.«У любого человека вся эта история вызывает очень много вопросов. В первую очередь: почему журналистки только сейчас, спустя год или даже годы, заявили о якобы имеющихся со стороны Слуцкого домогательствах? – приводит мнение политолога Олега Матвейчева издание «Версия». – Поэтому есть все основания полагать, что вся шумиха вокруг него с привлечением ряда крупных российских и иноСМИ является: во-первых, информационной атакой на российского политика, играющего значительную роль в реализации государственных приоритетов России на международной арене; во-вторых, хорошо подготовленной провокацией, целью которой было дискредитировать ведущего специалиста по работе с международными наблюдателями; в-третьих, способом давления на российскую власть в связи с проводимым внешнеполитическим курсом. И в-четвертых – это была политтехнология с использованием инструментов исключительно американского происхождения (харассмент)».Напомним, в юриспруденции США харассмент – это преступление, нарушающее неприкосновенность частной жизни лица преследованием (телефонными звонками, письмами, слежкой и пр.), назойливым приставанием, домогательством, совершающееся обычно с сексуальными мотивами.Подобная технология была успешно опробована в США – все помнят скандал, разгоревшийся из-за связи президента Билла Клинтона и стажерки Моники Левински.«Поэтому можно предположить, какие корни имеет информационная атака на Слуцкого, и какими «режиссерами» был реализован данный спектакль, в котором журналисткам отведены роли низкопробных артисток, – рассуждает Олег Матвейчев. – Вся эта история наглядно демонстрирует, что Запад постоянно «прогрессирует» в своем стремлении обустройства однополярного мира. От прямой высылки российских дипломатов, включая давление на своих же партнеров, до грязных технологий по дискредитации российской власти внутри России. Но все эти технологии терпят фиаско. Ни борьба с коррупцией Навального, ни его же обвинения России в военной агрессии, ни теперь вот американская технология под названием «харассмент» – не получили того развития, на которое рассчитывал Запад».