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Завтра в Саратовской области пройдет проверка системы оповещения

Новости
Завтра в Саратовской области пройдет проверка системы оповещения

3 апреля 2018 года с 15 часов до 16 часов в Саратовской области будет проведена техническая проверка системы оповещения.

С целью проверки работоспособности системы кратковременно будут включены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!». После выключения электросирен по средствам радио и телевещания будут переданы речевые сообщения о проведении комплексной технической проверки.

В период проведения технической проверки средств оповещения, населению области необходимо соблюдать спокойствие, включить радиотрансляционные точки, радиоприемники, настроенные на местные радиостанции, телевизоры на каналы местных телестудий и выслушать передаваемое сообщение Главным управлением МЧС России по Саратовской области.