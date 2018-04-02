Школьники Саратовской области сдали досрочный ЕГЭ по математике
Согласно расписанию проведения единого государственного экзамена 30 марта в досрочный период прошли экзамены по математике базового и профильного уровней.
Заявления на участие в ЕГЭ по математике базового уровня в досрочный период подали около 5,7 тысячи участников, экзамен проведен в 125 пунктах проведения экзамена (ППЭ). На ЕГЭ по математике профильного уровня записались около 18,5 тысяч участников, для его проведения задействовано 92 ППЭ. В Саратовской области заявки на участие в экзамене по математике профильного уровня подали 174 человека, на ЕГЭ по математике базового уровня - 14 человек. Для участников работало 2 ППЭ на базе регионального центра оценки качества образования и средней школы № 18 с углубленным изучением предметов г. Саратова.
ЕГЭ по математике был разделен на базовый и профильный уровни с 2015 года. Успешная сдача экзамена базового уровня позволяет получить аттестат об окончании школы, а также подать документы в те вузы, где математика отсутствует в перечне вступительных испытаний. Профильный ЕГЭ необходимо сдать для поступления в вузы на специальности, где математика является одним из вступительных экзаменов.
Экзаменационная работа по математике базового уровня включает в себя 20 заданий, на ее выполнение отводится 3 часа (180 минут). Экзаменационная работа профильного уровня состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Профильный экзамен длится 3 часа 55 минут (235 минут).
В Саратовской области экзамен прошел в штатном режиме, без нарушений.
Установленный минимальный балл по математике профильного уровня составляет 27 баллов. ЕГЭ по математике базового уровня оценивается по пятибалльной шкале, для успешной сдачи экзамена достаточно набрать три балла, - сообщает пресс-служба регионального министерства образования.