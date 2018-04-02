2 апреля 2018 16:33 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
15:21 | 02 апреля
ТЮЗ Ю.П.Киселева приглашает на премьеру спектакля "Дядя Ваня"
15:00 | 02 апреля
Театр "Самокат" устроил "Праздник веселого обмана"
13:53 | 02 апреля
В минувшие выходные на пожарах пострадали двое мужчин
12:39 | 02 апреля
Завтра в Саратовской области пройдет проверка системы оповещения
11:45 | 02 апреля
Школьники Саратовской области сдали досрочный ЕГЭ по математике
11:17 | 02 апреля
Кампания против Леонида Слуцкого потерпела фиаско
10:55 | 02 апреля
Обнародован весенне-летний событийный календарь Саратовской области
10:01 | 02 апреля
Биатлонисты из Саратова выиграли "золото" и "бронзу" чемпионата России
09:10 | 02 апреля
В области проведут антинаркотические беседы с призывниками
11:30 | 31 марта
Сайт Jobsora поможет отыскать вакансию в Саратове
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Школьники Саратовской области сдали досрочный ЕГЭ по математике

Новости
Школьники Саратовской области сдали досрочный ЕГЭ по математике

Согласно расписанию проведения единого государственного экзамена 30 марта в досрочный период прошли экзамены по математике базового и профильного уровней.

Заявления на участие в ЕГЭ по математике базового уровня в досрочный период подали около 5,7 тысячи участников, экзамен проведен в 125 пунктах проведения экзамена (ППЭ). На ЕГЭ по математике профильного уровня записались около 18,5 тысяч участников, для его проведения задействовано 92 ППЭ. В Саратовской области заявки на участие в экзамене по математике профильного уровня подали 174 человека, на ЕГЭ по математике базового уровня - 14 человек. Для участников работало 2 ППЭ на базе регионального центра оценки качества образования и средней школы № 18 с углубленным изучением предметов г. Саратова.

ЕГЭ по математике был разделен на базовый и профильный уровни с 2015 года. Успешная сдача экзамена базового уровня позволяет получить аттестат об окончании школы, а также подать документы в те вузы, где математика отсутствует в перечне вступительных испытаний. Профильный ЕГЭ необходимо сдать для поступления в вузы на специальности, где математика является одним из вступительных экзаменов.

Экзаменационная работа по математике базового уровня включает в себя 20 заданий, на ее выполнение отводится 3 часа (180 минут). Экзаменационная работа профильного уровня состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Профильный экзамен длится 3 часа 55 минут (235 минут).

В Саратовской области экзамен прошел в штатном режиме, без нарушений.

Установленный минимальный балл по математике профильного уровня составляет 27 баллов. ЕГЭ по математике базового уровня оценивается по пятибалльной шкале, для успешной сдачи экзамена достаточно набрать три балла, - сообщает пресс-служба регионального министерства образования.