Школьники Саратовской области сдали досрочный ЕГЭ по математике

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Заявления на участие в ЕГЭ по математике базового уровня в досрочный период подали около 5,7 тысячи участников, экзамен проведен в 125 пунктах проведения экзамена (ППЭ). На ЕГЭ по математике профильного уровня записались около 18,5 тысяч участников, для его проведения задействовано 92 ППЭ. В Саратовской области заявки на участие в экзамене по математике профильного уровня подали 174 человека, на ЕГЭ по математике базового уровня - 14 человек. Для участников работало 2 ППЭ на базе регионального центра оценки качества образования и средней школы № 18 с углубленным изучением предметов г. Саратова.ЕГЭ по математике был разделен на базовый и профильный уровни с 2015 года. Успешная сдача экзамена базового уровня позволяет получить аттестат об окончании школы, а также подать документы в те вузы, где математика отсутствует в перечне вступительных испытаний. Профильный ЕГЭ необходимо сдать для поступления в вузы на специальности, где математика является одним из вступительных экзаменов.Экзаменационная работа по математике базового уровня включает в себя 20 заданий, на ее выполнение отводится 3 часа (180 минут). Экзаменационная работа профильного уровня состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Профильный экзамен длится 3 часа 55 минут (235 минут).В Саратовской области экзамен прошел в штатном режиме, без нарушений.Установленный минимальный балл по математике профильного уровня составляет 27 баллов. ЕГЭ по математике базового уровня оценивается по пятибалльной шкале, для успешной сдачи экзамена достаточно набрать три балла, - сообщает пресс-служба регионального министерства образования.