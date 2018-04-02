Обнародован весенне-летний событийный календарь Саратовской области

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В него входят 27 фестивалей самой разнообразной тематики, среди них: этнокультурные, экологические, гастрономические, музыкальные, танцевальные, творческие и многие другие.Весенний событийный сезон откроется 12 апреля праздничными мероприятиями на месте приземления первого космонавта Ю.А. Гагарина.В конце апреля – начале мая Новоузенский район приглашает на Фестиваль тюльпанов, который пройдет в этом году третий раз. Фестиваль известен не только своей экологической направленностью, его цель – обеспечить организованное посещение тюльпанных полей, где растет редкий вид тюльпана Геснера, занесенный в Красную книгу, но и этнокультурной направленностью.Череда гастрономических фестивалей открывается в июне. Первым в календаре стоит Балаковский фестиваль клубники, ставшей узнаваемым на всероссийском уровне.В начале июля в Вольском районе можно будет попробовать знаменитую волжскую уху. Фестиваль ухи приурочен ко Дню рыбака. Одним из самых ярких моментов станет кулинарный поединок, в котором соревнуются команды различных организаций Саратовской области, представляя на суд жюри свой рецепт ухи, а также свои мини-экспозиции из жареной, копченой, вяленой, запеченной рыбы и вареных раков.В конце июля на берегу Волги можно насладиться бардовской песней на фестивале «Обермоунжский теругольник». В 2018 году фестиваль в одиннадцатый раз соберет поклонников бардовского жанра и шансона.В августе в Балашовском районе пройдет «Казачий разгуляй на Хопре». Затем в Аткарске расцветут «Аткарские розы» и город примет гостей на одноименном фестивале. Пчеловодство из века в век было главным занятием жителей Балтайских земель. До сих пор в этом селе с численностью до 5000 жителей есть несколько десятков династий пчеловодов, работает более 60 пасек. Продегустировать самые разные сорта меда на чаепитие, которое пройдет на фоне зеленых лесистых холмов можно будет на медовом празднике «Балы Тау», который пройдет в Балтае в августе.На Яблочный Спас в селе Багаевка Саратовского района, где выращивают яблоки знаменитого сорта «Мальт Багаевский» пройдет фестиваль «Багаевские яблочки».В Марксе пройдет фестиваль «Хлебная пристань» - это праздник первого каравая, испеченного из нового урожая с ярмаркой хлебобулочных изделий по российским рецептам, а также рецептам поволжских немцев.Единственный в области фестиваль художников-профессионалов занимающихся изобразительным искусством пройдет на родине Кузьмы Петрова-Водкина в Хвалынске - «Фестиваль творчества «Хвалынские этюды К.С. Петрова-Водкина».В р.п. Ровное ежегодно в сентябре с новым размахом пройдет арбузный парад – карнавал «Арбузная феерия», приуроченный ко Дню рождения поселка Ровное. В сентябре несколько десятков тысяч человек соберет масштабный Фестиваль исторической реконструкции на УВеке.Гастрономическая серия фестивалей закроется осенью фестивалем «Мраморное мясо» Александрово-Гайского района, являющегося поставщиком знаменитой своими вкусовыми качествами мясной продукции.Для любителей активного отдыха на природе в Саратовском районе в конце сентября – начале октября пройдет Фестиваль «Хаски детям» в рамках драйленда «Gold Mountain» («Золотая гора»). Это авторский проект в области соревнований по бесснежным дисциплинам ездового спорта.