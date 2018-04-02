Биатлонисты из Саратова выиграли "золото" и "бронзу" чемпионата России
В субботу и воскресенье в Ханты-Мансийске прошли спринтерские гонки и гонки преследования.
Александр Логинов, уже одержавший победу в индивидуальной гонке на 20 км, вновь был быстрейшим уже на спринтерской дистанции. Два промаха не помешали ему вести борьбу за "золото", в которой он преуспел, опередив тюменца Евгения Гараничева на 5,3 секунды.
В этой же гонке у саратовцев был повод для гордости еще за одного земляка - Никиту Поршнева, выступающего теперь за ХМАО. 22-летний биатлонист, который еще в прошлом сезоне выступал за юниорскую сборную, при одном промахе сумел завоевать бронзовую медаль. На финише он опередил чемпиона мира в эстафете Антона Бабикова.
Воскресную гонку преследования Логинов и Поршнев провели менее успешно. Уже на первой стрельбе Александр дважды промахнулся и стал проигрывать лидирующей группе порядка минуты. По ходу гонку он допустил еще два промаха, однако на финише сумел максимально приблизиться к призовой тройке, заняв в итоге четвертое место. Никита Поршнев до последней стрельбы шел вместе с лидерами, однако допустил там два промаха, которые не позволили ему бороться за медали. Он финишировал вслед за Логиновым.
В рамках чемпионата России на этой неделе пройдут также эстафетные гонки и масс-старты.