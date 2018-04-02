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В области проведут антинаркотические беседы с призывниками

Новости
В области проведут антинаркотические беседы с призывниками


Стартовала Общероссийская антинаркотическая акция "Призывник-2018".

С 1 апреля по 15 июля будет осуществляться призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет. Чтобы избежать влияния наркомании на количественные и качественные характеристики кампании, запланировано проведение акции "Призывник-2018". В ее рамках будет осуществляться мониторинг состояния и оценка эффективности антинаркотической профилактической деятельности в воинских частях, обучение работников военных комиссариатов методам своевременного выявления потребления наркотиков, выявление лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков, профилактика наркомании и антинаркотическая пропаганда среди допризывной молодежи.

В частности, будут проводиться антинаркотические лекции и беседы, разъяснение негативных последствий незаконного потребления наркотиков и существующей ответственности за участие в их незаконном обороте.

- В рамках акции запланировано проведение мероприятий, направленных на выявление среди лиц, поступающих на военную службу, фактов немедицинского потребления наркотиков, проведение профилактической работы с данной категорией граждан, а также мероприятий по военно-патриотическому воспитанию, повышению правовой грамотности среди подростков и молодежи, включая вопросы профилактики незаконного потребления наркотиков, - сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Фото http://trassae95.com