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Саратовская область продемонстрировала хороший рост выдачи микрозаймов

Новости
Согласно информации Национального бюро кредитных историй, Саратовская область вошла в первую двадцатку регионов с самыми высокими показателями выдачи микрозаймов в феврале текущего года. В указанном периоде было выдано 11 894 ссуд, что оказалось на 27,2% больше, чем в феврале прошлого года. С такими значениями область оказалась на двадцатом месте списка, лидерские позиции заняли Москва, Республика Башкортостан, Свердловская область с количеством кредитов 28 732, 23 508 и 23 120 единиц соответственно и динамикой относительно прошлого года в виде 44,7%, 35,7% и 33,1%. В целом по стране эксперты отметили весомый годовой рост количества выданных микрозаймов. Если в 2017 году в феврале было предоставлено 542,8 тыс. подобных ссуд, то в 2018 году этот показатель достиг 686,4 тыс. единиц, что обеспечило прибавку в виде 26,5%. В натуральном выражении сумма кредитов составила 6,74 млрд. рублей, что оказалось больше прошлогодних значений на 25,6%.

Саратовская область продемонстрировала хороший рост выдачи микрозаймов

По словам генерального директора НБКИ Александра Викулина, некоторый рост темпов предоставления микрозаймов в наступившем году, как и раньше, основывается на востребованности таких продуктов у конкретных групп заемщиков. Используемая сейчас модель бизнеса МФО позволяет тесно сотрудничать с высоко рискованными сегментами потребителей и одновременно минимизировать собственные потери за счет эффективного управления кредитными рисками.

Стоит отметить, что именно лояльность микрофинасовых организаций является на данный момент наиболее привлекательной для населения, решившего взять средства до очередной зарплаты. При оформлении заявки не нужно предъявлять кипу документов и справок, необходим лишь паспорт, а одобрение запроса возможно даже для граждан с далеко неидеальной кредитной историей. Но наряду с этим притягивает и возможность решать все материальные вопросы дистанционно через онлайн-сервисы, где собраны Ekapusta и другие компании сегмента. Человек может формировать заявку и рассчитывать на ее очень оперативное рассмотрение буквально в любое время суток, даже тогда, когда офисы МФО закрыты.

Присутствие на таких площадках сразу нескольких наиболее популярных и хорошо зарекомендовавших себя компаний позволяет увидеть и сравнить между собой несколько программ микрозаймов. Каждый продукт имеет собственный срок погашения, максимальную сумму ссуды, ставку, способ получения средств. Также имеет смысл обращать внимание на рейтинги организаций и время рассмотрения ими заявок.
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