Выход из декрета: способы повысить свою привлекательность для работодателя
Устройство на работу после декрета является настоящим испытанием для многих женщин. Очень часто им приходится сталкиваться с предубеждением работодателей. Многие из них считают, что женщина теряет свою профессиональную квалификацию за время отпуска по уходу за ребенком. К тому же молодая мама может часто пропадать из-за больничных, отгулов, необходимости забирать ребенка из детсада. Она также вряд ли согласиться отправиться в командировку. Поэтому для того, чтобы устроиться на работу, женщине придется приложить много усилий.
Как заинтересовать работодателя?
Чтобы выделиться среди претендентов, которые свободны от семейных обязательств, молодой маме нужно продемонстрировать свои преимущества и доказать свою пользу для работодателя. Поэтому во время декрета желательно продолжать обучаться, осваивать новые знания. Это поможет поддерживать квалификацию и не утрачивать рабочие навыки. Кроме того, важно показать свою заинтересованность в данной вакансии, готовность решать семейные дела без ущерба для работы.
Чтобы снова влиться в рабочую среду, возможно, потребуется начинать с невысокого оклада или удаленной работы. Как вариант, можно попробовать частичную занятость. Предложений такой работы можно найти достаточно много, стоит только изучить объявления на сайте Jobsora. При общении с работодателем важно акцентировать внимание на том, что с ребенком будет кому побыть. Кроме того, стоит демонстрировать уверенность в своих силах и уровне своей квалификации.
На что обращать внимание при поиске работы?
Очень часто после декрета молодая мама решает сменить сферу деятельности или вынуждена устраиваться в новую компанию. В этом случае важно обращать внимание на социальные гарантии - больничные, отпуска и т.д. Кроме того, на первый план выходит график и нормированный рабочий день, удобное расположение работы относительно детсада или школы.
Для молодой мамы очень важная стабильность, уверенность в завтрашнем дне. Поэтому она выбирает работу на длительный период, и вряд ли будет терять освоенное место для поиска более заманчивых предложений. Это является весомым преимуществом для работодателя, ведь ему не придется тратить время и средства на поиск и обучение нового сотрудника.
В случае же отказа не стоит опускать руки, важно продолжать поиски, тем более, что благодаря специализированным интернет-ресурсам сегодня это стало куда проще.
Как заинтересовать работодателя?
Чтобы выделиться среди претендентов, которые свободны от семейных обязательств, молодой маме нужно продемонстрировать свои преимущества и доказать свою пользу для работодателя. Поэтому во время декрета желательно продолжать обучаться, осваивать новые знания. Это поможет поддерживать квалификацию и не утрачивать рабочие навыки. Кроме того, важно показать свою заинтересованность в данной вакансии, готовность решать семейные дела без ущерба для работы.
Чтобы снова влиться в рабочую среду, возможно, потребуется начинать с невысокого оклада или удаленной работы. Как вариант, можно попробовать частичную занятость. Предложений такой работы можно найти достаточно много, стоит только изучить объявления на сайте Jobsora. При общении с работодателем важно акцентировать внимание на том, что с ребенком будет кому побыть. Кроме того, стоит демонстрировать уверенность в своих силах и уровне своей квалификации.
На что обращать внимание при поиске работы?
Очень часто после декрета молодая мама решает сменить сферу деятельности или вынуждена устраиваться в новую компанию. В этом случае важно обращать внимание на социальные гарантии - больничные, отпуска и т.д. Кроме того, на первый план выходит график и нормированный рабочий день, удобное расположение работы относительно детсада или школы.
Для молодой мамы очень важная стабильность, уверенность в завтрашнем дне. Поэтому она выбирает работу на длительный период, и вряд ли будет терять освоенное место для поиска более заманчивых предложений. Это является весомым преимуществом для работодателя, ведь ему не придется тратить время и средства на поиск и обучение нового сотрудника.
В случае же отказа не стоит опускать руки, важно продолжать поиски, тем более, что благодаря специализированным интернет-ресурсам сегодня это стало куда проще.