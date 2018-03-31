Глава ЕЕК Вячеслав Моше Кантор считает убийство пережившей Холокост МирейКнолль в Париже частью пугающей тенденции во Франции

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85-летняя Мирей Кнолль была убита в собственной квартире в Париже 25 марта. Это жестокое преступление во многом оказалось схоже с убийством Сары Халими почти год назад – и то, и другое было совершено на почве антисемитизма.«Это убийство не должно просто шокировать нас; оно должно послужить окончательным сигналом тревоги и побудить делать больше для защиты не только еврейских общин и организаций, но и всех, кому угрожает опасность», - заявил президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор.«Во Франции совершается слишком много убийств и покушений на убийство евреев, чтобы называть их единичными случаями, - отметил Вячеслав Моше Кантор. – Мы призываем французские органы юстиции принять надлежащие меры для проведения всестороннего расследования этих варварских преступлений и извлечения уроков с тем, чтобы подобное преступление стало последним».Как подчеркнул глава ЕЕК, преступления на почве антисемитизма совершаются чуть ли не ежедневно в разных частях Европы, что ведёт к тому, что «евреи больше не чувствуют, что могут рассчитывать на превентивные действия правоохранительных органов для их защиты даже в собственных домах».«Мы всецело поддерживаем заявления французских властей о том, что рост антисемитизма во Франции представляет проблему, однако шокирующее постоянство преступлений на почве ненависти и антисемитизма в этой стране уникально для Европы. В связи с этим, существует безотлагательная необходимость осуждения этих подлых преступлений и подстрекающей к ним вероломной идеологии, а также их расследования по всей строгости закона», - подчеркнул президент ЕЕК.Как заявил Франсис Калифа, президент Представительского совета еврейских организаций Франции (CRIF), особенно омерзительным в преступлении является факт, что «антисемитская ненависть была безжалостно вымещена на 85-летней женщине, выжившей в Холокосте».CRIF организовал собрание, чтобы почтить память Мирей Кнолль, вечером 28 марта на Площади Нации в Париже. ЕЕК выражает свои глубочайшие соболезнования родным и близким Мирей Кнолль и французской еврейской общине в это тяжёлое время.