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22:12 | 30 марта
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22:09 | 30 марта
Представитель компании «Балтика» выступил на конференции, посвященной логистике
18:00 | 30 марта
С 1 апреля социальные пенсии в России вырастут на 2,9%
17:13 | 30 марта
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16:26 | 30 марта
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15:35 | 30 марта
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14:43 | 30 марта
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13:50 | 30 марта
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12:58 | 30 марта
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12:05 | 30 марта
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Представитель компании «Балтика» выступил на конференции, посвященной логистике

Новости
Межрегиональная конференция «Логистический рынок Сибирского федерального округа» состоялась 30 марта 2018 года в Новосибирске.

Представитель компании «Балтика» выступил на конференции, посвященной логистике

Цель мероприятия, организованного Издательским домом «Коммерсантъ — Сибирь», – обсудить тренды современного транспортного рынка, актуальные прогнозы и вопросы развития услуг в логистическо-транспортной сфере, а также использование ИТ-решений в складской логистике и на транспорте. С докладом, посвященным новым технологиям повышения уровня логистического сервиса в сфере FMCG, выступил Дмитрий Борщ, руководитель транспортной логистики дивизиона операционной логистики и клиентского сервиса «Сибирь и Дальний Восток» пивоваренной компании «Балтика».
По словам Дмитрия, неотъемлемой частью успеха компании является постоянное повышение уровня клиентского сервиса. «Балтика» тесно работает с партнерами, эффективно внедряя современные технические решения и обеспечивая четко работающую систему планирования поставок. Дмитрий Борщ познакомил участников форума с решениями в сфере программного обеспечения для налаживания работы складов и создания прозрачных маршрутов доставки продукции в торговые точки.
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