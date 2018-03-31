Представитель компании «Балтика» выступил на конференции, посвященной логистике
Межрегиональная конференция «Логистический рынок Сибирского федерального округа» состоялась 30 марта 2018 года в Новосибирске.
Цель мероприятия, организованного Издательским домом «Коммерсантъ — Сибирь», – обсудить тренды современного транспортного рынка, актуальные прогнозы и вопросы развития услуг в логистическо-транспортной сфере, а также использование ИТ-решений в складской логистике и на транспорте. С докладом, посвященным новым технологиям повышения уровня логистического сервиса в сфере FMCG, выступил Дмитрий Борщ, руководитель транспортной логистики дивизиона операционной логистики и клиентского сервиса «Сибирь и Дальний Восток» пивоваренной компании «Балтика».
По словам Дмитрия, неотъемлемой частью успеха компании является постоянное повышение уровня клиентского сервиса. «Балтика» тесно работает с партнерами, эффективно внедряя современные технические решения и обеспечивая четко работающую систему планирования поставок. Дмитрий Борщ познакомил участников форума с решениями в сфере программного обеспечения для налаживания работы складов и создания прозрачных маршрутов доставки продукции в торговые точки.
Цель мероприятия, организованного Издательским домом «Коммерсантъ — Сибирь», – обсудить тренды современного транспортного рынка, актуальные прогнозы и вопросы развития услуг в логистическо-транспортной сфере, а также использование ИТ-решений в складской логистике и на транспорте. С докладом, посвященным новым технологиям повышения уровня логистического сервиса в сфере FMCG, выступил Дмитрий Борщ, руководитель транспортной логистики дивизиона операционной логистики и клиентского сервиса «Сибирь и Дальний Восток» пивоваренной компании «Балтика».
По словам Дмитрия, неотъемлемой частью успеха компании является постоянное повышение уровня клиентского сервиса. «Балтика» тесно работает с партнерами, эффективно внедряя современные технические решения и обеспечивая четко работающую систему планирования поставок. Дмитрий Борщ познакомил участников форума с решениями в сфере программного обеспечения для налаживания работы складов и создания прозрачных маршрутов доставки продукции в торговые точки.