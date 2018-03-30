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С 1 апреля социальные пенсии в России вырастут на 2,9%

Новости
С 1 апреля социальные пенсии в России вырастут на 2,9%

С 1 апреля 2018 года проведена индексация социальных пенсий. Социальные пенсии индексируются с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера.

Коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля 2018 года утвержден в постановлении Правительства РФ в размере 1,029. Это означает, что пенсии вырастут на 2,9%.

Напомним, что социальные пенсии устанавливаются лицам, которые в силу жизненных обстоятельств не смогли приобрести право на страховую пенсию. К числу таких граждан можно отнести:

- детей-инвалидов, а также инвалидов с детства 1, 2 и 3 группы;

- детей до 18 лет, а также старше этого возраста, если они обучаются по очной форме по основным образовательным программам (но не дольше, чем до достижения ими 23 лет), если они потеряли одного или обоих родителей, либо не имели родителей («подкидыши»);

- женщин, достигших 60 лет и мужчин, достигших 65 лет, которые не приобрели право на страховую пенсию по старости.

В связи с индексацией социальных пенсий, одновременно будут повышены пенсии по государственному пенсионному обеспечению: инвалидам из числа военнослужащих срочной службы, участникам Великой Отечественной войны, гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лицам, пострадавшим от радиации и некоторым другим категориям граждан.

Индексация коснется 44 тысяч жителей Саратовской области, из которых 41 тысяча получает социальные пенсии.

В результате средний размер социальной пенсии увеличится на 234 рубля 25 копеек и составит 8311 рублей 92 копейки.