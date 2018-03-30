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Сотрудник МЧС стал фигурантом уголовного дела за дачу взятки "айфоном"

Новости / ЧП
Сотрудник МЧС стал фигурантом уголовного дела за дачу взятки "айфоном"

Противоправные действия подозреваемого выявлены в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Саратовской области.

По данным следственного управления региона, в ноябре 2015 года 39-летний начальник экспертного учреждения федеральной противопожарной службы Саратовской области лично передал представителю вышестоящего контролирующего ведомства, осуществляющего проверку финансово-хозяйственной деятельности учреждения, в качестве взятки мобильный телефон марки «iPhone - 6» стоимостью более 40 тысяч рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за неуказание в акте проверки ряда выявленных нарушений.

- Основанием для возбуждения настоящего уголовного дела явились материалы, выделенные из уголовного дела, находящегося в производстве одного из транспортных подразделений СК в отношении взяткополучателя, - пояснили в управлении. - В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото https://simg.sputnik.ru