Саратовцам предлагают определить дороги, которые отремонтируют в текущем году

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Как сообщает пресс-служба министерства, на мероприятии планируется обсудить дополнительные объекты, предложенные к реализации за счет средств сложившейся экономии по итогам проведенных торгов в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году. Это ул. им. Орджоникидзе, ул. Большая Садовая, ул. Пензенская, подъездная дорога от ул. Гвардейской до ГУЗ «Областной госпиталь ветеранов войны» и другие.- Приоритетный проект РФ «Безопасные и качественные дороги» курируется на уровне президента Владимира Путина, и Саратовская область стала лидером по итогам первого года его реализации, - напоминает минтранс. - В этом году в программу вошли более 70 объектов. У общественных организаций и активных граждан, которые хотят сделать свой город лучше, есть возможность дополнить список, высказав свои пожелания и предложения по этой теме.Фото https://megatyumen.ru