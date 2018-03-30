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Саратовцам предлагают определить дороги, которые отремонтируют в текущем году

Новости
Саратовцам предлагают определить дороги, которые отремонтируют в текущем году

4 апреля в министерстве транспорта и дорожного хозяйства области состоится общественное обсуждение Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Саратовской агломерации.

Как сообщает пресс-служба министерства, на мероприятии планируется обсудить дополнительные объекты, предложенные к реализации за счет средств сложившейся экономии по итогам проведенных торгов в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году. Это ул. им. Орджоникидзе, ул. Большая Садовая, ул. Пензенская, подъездная дорога от ул. Гвардейской до ГУЗ «Областной госпиталь ветеранов войны» и другие.

- Приоритетный проект РФ «Безопасные и качественные дороги» курируется на уровне президента Владимира Путина, и Саратовская область стала лидером по итогам первого года его реализации, - напоминает минтранс. - В этом году в программу вошли более 70 объектов. У общественных организаций и активных граждан, которые хотят сделать свой город лучше, есть возможность дополнить список, высказав свои пожелания и предложения по этой теме.

Фото https://megatyumen.ru