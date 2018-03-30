В 2018 году в Саратовской области пройдут 27 фестивалей

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Пять региональных событийных мероприятий получили статус "Национальное событие – 2018" и вошли в федеральный календарь.По информации комитета по туризму области, в течение года пройдут этнокультурные, экологические, гастрономические, музыкальные, танцевальные, творческие и многие другие фестивали.Весенний событийный сезон откроется 12 апреля праздничными мероприятиями на месте приземления первого космонавта Ю.А. Гагарина.В конце апреля – начале мая Новоузенский район приглашает на фестиваль тюльпанов, который пройдет в этом году третий раз. Мероприятие известно не только своей экологической, но и этнокультурной направленностью. На фестивале можно посетить разнообразные национальные подворья, ознакомиться с бытом и культурой различных народов, попробовать местную кухню и приобрести уникальные сувениры.Череда гастрономических фестивалей открывается в июне. Первым в календаре стоит балаковский фестиваль клубники, ставшей узнаваемым на всероссийском уровне. В начале июля в Вольском районе можно будет попробовать знаменитую волжскую уху. Фестиваль ухи будет приурочен к Дню рыбака.В конце июля на берегу Волги пройдет фестиваль бардовской песни "Обермоунжский треугольник". В 2018 году фестиваль в одиннадцатый раз соберет поклонников бардовского жанра и шансона.В августе в Балашовском районе пройдет "Казачий разгуляй на Хопре". Затем в Аткарске расцветут "Аткарские розы" и город примет гостей на одноименном фестивале. В этом же месяце Балтай соберет гостей на медовом празднике "Балы Тау".На Яблочный Спас в селе Багаевка Саратовского района пройдет фестиваль "Багаевские яблочки". Также в числе интересных событий - фестивали "Хлебная пристань" в Марксе, парад-карнавал "Арбузная феерия" в Ровном. Гастрономическая серия фестивалей закроется осенью фестивалем "Мраморное мясо" Александрово-Гайского района, являющегося поставщиком знаменитой своими вкусовыми качествами мясной продукции.Мастеров и любителей живописи соберет "Фестиваль творчества "Хвалынские этюды К.С. Петрова-Водкина". Значимым событием в рамках празднования Дня города в сентябре по традиции станет масштабный фестиваль исторической реконструкции на Увеке.В 2018 году пять региональных событийных мероприятий получили статус "Национальное событие – 2018" и вошли в федеральный календарь.- Мы считаем это большой заслугой местных жителей и администраций, которые каждый год вместе удивляют туристов размахом и масштабами фестивалей. В то же время включение наших мероприятий в федеральный календарь говорит о высокой планке, взятой нашим регионом, которую мы должны сохранить в течение всего сезона, - прокомментировала председатель комитета по туризму области Виктория Бородянская.Фото https://i.ytimg.com/vi/HM18eQTM5Fc/mqdefault.jpg