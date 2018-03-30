30 марта 2018 20:39 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 30 марта
С 1 апреля социальные пенсии в России вырастут на 2,9%
17:13 | 30 марта
Сотрудник МЧС стал фигурантом уголовного дела за дачу взятки "айфоном"
16:26 | 30 марта
Саратовцам предлагают определить дороги, которые отремонтируют в текущем году
15:35 | 30 марта
В 2018 году в Саратовской области пройдут 27 фестивалей
14:43 | 30 марта
В Радищевском музее открывается выставка "Актуальная Россия: игра в классиков"
13:50 | 30 марта
В СГМУ пройдет VII Всероссийская неделя науки с международным участием
12:58 | 30 марта
В Саратове изъято более двух килограммов наркотиков
12:05 | 30 марта
Предприниматели Саратовской области получат 145 миллионов рублей кредитов от фонда микрокредитования
11:09 | 30 марта
СаТИ приглашает на концерт Виктора Кульченко
09:54 | 30 марта
Средняя продолжительность жизни в Саратовской области составляет 72,9 года
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В Радищевском музее открывается выставка "Актуальная Россия: игра в классиков"

Новости / Культура
В Радищевском музее открывается выставка "Актуальная Россия: игра в классиков"

Презентация состоится 3 апреля в корпусе на Первомайской.

По информации пресс-службы Радищевского музея, "Актуальная Россия" станет первым крупным выставочным проектом Саратовского филиала ГЦСИ, а также откроет новое пространство художественного музея имени А. Н. Радищева, центральной выставочной площадки города. Проект продолжает цикл "Всегда современное", объединяющий работы художников разных поколений, и демонстрирует преемственность художественных эпох.

"Выставка на равных представляет региональных авторов и классиков. Звезды российской арт-сцены в экспозиции соседствуют с молодыми экспериментаторами. Более 50-ти художников, существующих в искусстве параллельно и независимо друг от друга, более 100 работ — от медиа-инсталляций до академической живописи. Знаковые произведения, представляющие географию отечественного арт-процесса от Петербурга и до Владивостока, теперь объединены в масштабную передвижную экспозицию.

Лейтмотив выставки "Актуальная Россия" — "игра в классиков". Новаторские приемы, некогда претендующие на переворот в искусстве, переходят в сферу традиционной визуальности, авангардные тенденции соединяются с искусством старой школы, молодые художники стремятся стать классиками, а опытные мастера, напротив, идут на радикальные эксперименты", - рассказали в музее.

Выставка будет работать до 22 апреля.