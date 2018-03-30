В Радищевском музее открывается выставка "Актуальная Россия: игра в классиков"

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По информации пресс-службы Радищевского музея, "Актуальная Россия" станет первым крупным выставочным проектом Саратовского филиала ГЦСИ, а также откроет новое пространство художественного музея имени А. Н. Радищева, центральной выставочной площадки города. Проект продолжает цикл "Всегда современное", объединяющий работы художников разных поколений, и демонстрирует преемственность художественных эпох."Выставка на равных представляет региональных авторов и классиков. Звезды российской арт-сцены в экспозиции соседствуют с молодыми экспериментаторами. Более 50-ти художников, существующих в искусстве параллельно и независимо друг от друга, более 100 работ — от медиа-инсталляций до академической живописи. Знаковые произведения, представляющие географию отечественного арт-процесса от Петербурга и до Владивостока, теперь объединены в масштабную передвижную экспозицию.Лейтмотив выставки "Актуальная Россия" — "игра в классиков". Новаторские приемы, некогда претендующие на переворот в искусстве, переходят в сферу традиционной визуальности, авангардные тенденции соединяются с искусством старой школы, молодые художники стремятся стать классиками, а опытные мастера, напротив, идут на радикальные эксперименты", - рассказали в музее.Выставка будет работать до 22 апреля.