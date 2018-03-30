В СГМУ пройдет VII Всероссийская неделя науки с международным участием

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По информации отдела по связям с общественностью вуза, ежегодно Неделя науки объединяет инициативных исследователей не только Саратовского ГМУ, но и молодых ученых со всех уголков нашей страны и зарубежья. В 2018 году подано более 900 заявок об очном выступлении с докладом, с общим количеством участников более двух тысяч, в том числе со всей России и ближнего зарубежья. Среди участников – коллеги из Москвы, Казани, Оренбурга, Кирова, Махачкалы, Волгограда, Самары, Луганска и др. В общей сложности, число иногородних участников – более 60 человек.3 апреля состоится торжественное открытие VII Всероссийской неделя науки. В тот же день в рамках работы конференции пройдут аспирантские и докторантские чтения, конференция ординаторов и врачей, заседание секции самых юных исследователей «Лицеист», заседание секции среднего профессионального образования и англоязычной секции.4 апреля пройдет IV конференция студентов и молодых ученых «Практическая биомеханика в стоматологии», посвященная Всемирному дню стоматологического здоровья (WOHD – 2018) и 79-я студенческая межрегиональная научно-практическая конференция «Молодые ученые — здравоохранению», которая будет проходить по 37 секциям.На 5 апреля запланировано проведение авторских мастер-классов ведущих преподавателей СГМУ им В.И. Разумовского. В этот день также состоится III Междисциплинарная конференция «Экспериментальная биология и медицина». В продолжение третьего дня конференции будут открыты двери выставочного зала для всех участников и посетителей выставки творческих работ, в ходе которой определятся победители конкурса фоторабот «Медицина – наша Вселенная», секции стендовых докладов, конкурса видеороликов и заочной секции интернет-докладов.6 апреля 2018 года состоится церемония закрытия. Дипломами и памятными подарками будут отмечены лучшие из лучших – победители в своих секциях и номинациях.Фото http://www.vzsar.ru