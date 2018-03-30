В Саратове изъято более двух килограммов наркотиков
Подозреваемые задержаны.
По информации пресс-службы регионального управления МВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками наркоконтроля в квартире дома по ул. Шелковичной были обнаружены и изъяты наркотические средства синтетического происхождения общей массой 2090,66 грамма, а также 254,56 грамма марихуаны. Обысковые мероприятия производились оперативниками в рамках расследования уголовного дела по факту незаконного оборота наркотиков.
По предварительной версии, изъятые наркотики предназначались для сбыта подозреваемыми по уголовному делу 32-летней женщиной и 27-летним мужчиной. Оба были задержаны. Расследование уголовного дела продолжается.
Фото http://karelinform.ru