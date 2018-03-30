Предприниматели Саратовской области получат 145 миллионов рублей кредитов от фонда микрокредитования

просмотров: 88

«Сегодня фонд ориентируется на развитие предпринимательства в реальном секторе экономики. В общем объеме займов увеличивается доля сельскохозяйственных предприятий с 22 до 31%. Доля предприятий производственной сферы также демонстрирует уверенный рост - с 15 до 23%. Для сферы предоставления услуг населению этот показатель достиг 23%, — рассказал первый зампред областного Правительства Вадим Ойкин. — Наиболее активно пользуются поддержкой предприниматели Саратова, они забирают более 45% всех займов, за ними следуют Энгельсский, Балаковский и Вольский районы».В 2017 году Фондом выдано 139 займов на сумму 143,7 млн руб. Так, например, производитель полимеров Вячеслав Бирюков микрозайм в размере 3 млн рублей направил на строительство собственной трансформаторной подстанции. Это позволило увеличить производственные мощности, благодаря чему выручка за год выросла на 71%, а на производстве появились 5 новых рабочих мест.