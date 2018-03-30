30 марта 2018 20:40 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 30 марта
С 1 апреля социальные пенсии в России вырастут на 2,9%
17:13 | 30 марта
Сотрудник МЧС стал фигурантом уголовного дела за дачу взятки "айфоном"
16:26 | 30 марта
Саратовцам предлагают определить дороги, которые отремонтируют в текущем году
15:35 | 30 марта
В 2018 году в Саратовской области пройдут 27 фестивалей
14:43 | 30 марта
В Радищевском музее открывается выставка "Актуальная Россия: игра в классиков"
13:50 | 30 марта
В СГМУ пройдет VII Всероссийская неделя науки с международным участием
12:58 | 30 марта
В Саратове изъято более двух килограммов наркотиков
12:05 | 30 марта
Предприниматели Саратовской области получат 145 миллионов рублей кредитов от фонда микрокредитования
11:09 | 30 марта
СаТИ приглашает на концерт Виктора Кульченко
09:54 | 30 марта
Средняя продолжительность жизни в Саратовской области составляет 72,9 года
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Предприниматели Саратовской области получат 145 миллионов рублей кредитов от фонда микрокредитования

Новости
Предприниматели Саратовской области получат 145 миллионов рублей кредитов от фонда микрокредитования

Фонд микрокредитования Саратовской области продолжает реализацию целой линейки льготных кредитных программ в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства. На 2018 год предусмотрен план по выдаче займов по ставке от 7 до 9,5% как минимум на 145 миллионов рублей.

«Сегодня фонд ориентируется на развитие предпринимательства в реальном секторе экономики. В общем объеме займов увеличивается доля сельскохозяйственных предприятий с 22 до 31%. Доля предприятий производственной сферы также демонстрирует уверенный рост - с 15 до 23%. Для сферы предоставления услуг населению этот показатель достиг 23%, — рассказал первый зампред областного Правительства Вадим Ойкин. — Наиболее активно пользуются поддержкой предприниматели Саратова, они забирают более 45% всех займов, за ними следуют Энгельсский, Балаковский и Вольский районы».

В 2017 году Фондом выдано 139 займов на сумму 143,7 млн руб. Так, например, производитель полимеров Вячеслав Бирюков микрозайм в размере 3 млн рублей направил на строительство собственной трансформаторной подстанции. Это позволило увеличить производственные мощности, благодаря чему выручка за год выросла на 71%, а на производстве появились 5 новых рабочих мест.