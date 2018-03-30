Средняя продолжительность жизни в Саратовской области составляет 72,9 года

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По словам замминистра, за 10 лет в области средняя продолжительность жизни увеличилась на 5 лет. Продолжительность жизни в нашем регионе больше, чем по РФ (72,7) и ПФО (72,3).При этом женщины живут дольше мужчин на 10 лет. Однако этот разрыв динамично сокращается, так как темпы снижения смертности у представителей сильного пола за последние годы выше, чем у женщин. В области увеличилось число долгожителей (старше 100 лет) с 78 человек в 2008 году до 142 - в 2017-м.Смертность населения снизилась на 12%. По итогам 2017 года показатель составил 13,6 на 1000 населения. Это лучший результат за последние 24 года. Фиксируется снижение младенческой смертности. За последние 5 лет она сократилась более чем на 24%.Фото http://usolie.info