30 марта 2018 20:40 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 30 марта
С 1 апреля социальные пенсии в России вырастут на 2,9%
17:13 | 30 марта
Сотрудник МЧС стал фигурантом уголовного дела за дачу взятки "айфоном"
16:26 | 30 марта
Саратовцам предлагают определить дороги, которые отремонтируют в текущем году
15:35 | 30 марта
В 2018 году в Саратовской области пройдут 27 фестивалей
14:43 | 30 марта
В Радищевском музее открывается выставка "Актуальная Россия: игра в классиков"
13:50 | 30 марта
В СГМУ пройдет VII Всероссийская неделя науки с международным участием
12:58 | 30 марта
В Саратове изъято более двух килограммов наркотиков
12:05 | 30 марта
Предприниматели Саратовской области получат 145 миллионов рублей кредитов от фонда микрокредитования
11:09 | 30 марта
СаТИ приглашает на концерт Виктора Кульченко
09:54 | 30 марта
Средняя продолжительность жизни в Саратовской области составляет 72,9 года
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Средняя продолжительность жизни в Саратовской области составляет 72,9 года

Новости / Здоровье
Средняя продолжительность жизни в Саратовской области составляет 72,9 года


Об этом на вчерашнем заседании регионального правительства рассказала первый заместитель министра здравоохранения области Наталья Мазина.

По словам замминистра, за 10 лет в области средняя продолжительность жизни увеличилась на 5 лет. Продолжительность жизни в нашем регионе больше, чем по РФ (72,7) и ПФО (72,3).

При этом женщины живут дольше мужчин на 10 лет. Однако этот разрыв динамично сокращается, так как темпы снижения смертности у представителей сильного пола за последние годы выше, чем у женщин. В области увеличилось число долгожителей (старше 100 лет) с 78 человек в 2008 году до 142 - в 2017-м.

Смертность населения снизилась на 12%. По итогам 2017 года показатель составил 13,6 на 1000 населения. Это лучший результат за последние 24 года. Фиксируется снижение младенческой смертности. За последние 5 лет она сократилась более чем на 24%.

Фото http://usolie.info