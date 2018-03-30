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Жительница Энгельса отдала "лже-целительницам" украшения за "снятие порчи"

Новости / ЧП
Жительница Энгельса отдала "лже-целительницам" украшения за "снятие порчи"


По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Саратовской области, злоумышленницы сами подошли к с 25-летней жертве на улице. Они буквально ошарашили ее новостью, что она и ее близкие больны, что на ее семью наведена порча. "Лже-целительницы" предложили свою помощь в борьбе с недугом. Они заверили, что сделают это бесплатно, однако попросили девушку все же принести деньги и золото, которые должны "впитать в себя все ее горести и хворобы".

Потерпевшая поднялась к себе в квартиру, взяла украшения и денежные средства (общий ущерб составил 20 тысяч рублей), вернулась во двор и отдала ценности ожидавшим ее мошенницам. Они завернули их в бумагу, сделали над ними своеобразный "ритуал", после чего вернули сверток, категорически запретив открывать его в ближайшие несколько часов.

Спустя час покровчанка осознала обман. Она раскрыла сверток, но ни украшений, ни денег в нем не оказалось. Девушка обратилась в полицию. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, но задержать злоумышленниц не удалось.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. Полиция призывает всех, кто стал жертвой мошенников, сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефону «02» (по мобильному телефону – «102» или «112»).

Фото https://static.mvd.ru