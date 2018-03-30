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Биатлонист Логинов выиграл "золото" чемпионата России

Новости / Главное в спорте / Спорт
Биатлонист Логинов выиграл "золото" чемпионата России

Сегодня в Ханты-Мансийске в первый день соревнований прошли индивидуальные гонки.

С самого начала претензии на чемпионство заявил уроженец Саратова, в настоящее время выступающий за Тюменскую область, Александр Логинов. После двух огневых рубежей он лидировал, имея к тому моменту один промах. Не закрыв во время третьей стрельбы еще одну мишень, он пропустил вперед тюменца Евгения Гараничева. После четвертой стрельбы у Александра было уже три промаха, а у его соперника только два.

На финишный круг Гараничев уходил с преимуществом в 17 с лишним секунд. Однако нашему земляку удалось в итоге показать первый результат. У товарища по команде он выиграл всего 1,3 секунды.

Третье место занял олимпийский чемпион, чемпион мира Алексей Волков, который допустил всего один промах.

Чемпионат России продолжится в субботу, 31 марта, спринтерскими гонками.

Фото https://rg.ru