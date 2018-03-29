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В Хвалынском районе похищено более полутора миллионов кубометров газа

Новости / ЧП
В Хвалынском районе похищено более полутора миллионов кубометров газа


Факт незаконного потребления ресурса выявлен сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Саратовской области при содействии ООО «Газпром межрегионгаз Саратов».

По информации пресс-службы регионального управления МВД, хищение осуществлялось путем несанкционированной врезки в подземный внутрепоселковый газопровод в поселке Возрождение Хвалынского района. Природный газ из врезки поступал в котельную через самодельные коммуникации и соответствующее оборудование, скрытое в специальном металлическом контейнере.

Таким образом, в течение 6 месяцев из газопровода было похищено более полутора миллионов кубометров газа общей стоимостью около 9 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Как пояснили в управлении, злоумышленникам может грозить до 10 лет лишения свободы.