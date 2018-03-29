В Хвалынском районе похищено более полутора миллионов кубометров газа
Факт незаконного потребления ресурса выявлен сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Саратовской области при содействии ООО «Газпром межрегионгаз Саратов».
По информации пресс-службы регионального управления МВД, хищение осуществлялось путем несанкционированной врезки в подземный внутрепоселковый газопровод в поселке Возрождение Хвалынского района. Природный газ из врезки поступал в котельную через самодельные коммуникации и соответствующее оборудование, скрытое в специальном металлическом контейнере.
Таким образом, в течение 6 месяцев из газопровода было похищено более полутора миллионов кубометров газа общей стоимостью около 9 млн рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Как пояснили в управлении, злоумышленникам может грозить до 10 лет лишения свободы.