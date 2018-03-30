Состоялся досрочный ЕГЭ по иностранным языкам

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ЕГЭ по иностранному языку проводится по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам. Раздел «Говорение» был введен в ЕГЭ по иностранным языкам с 2015 года. Решение сдавать устную часть экзамена участник принимает добровольно. За выполнение письменной части работы участник ЕГЭ может получить до 80 баллов, устная часть максимально оценивается в 20 баллов.Заявления на сдачу устной части ЕГЭ по иностранным языкам в досрочный период подали около 3,3 тысяч человек, из них более 3,1 тысячи записались на экзамен по английскому языку. На экзамен по немецкому языку заявки подали 102 участника, на французский – 71, на испанский – 27. В Саратовской области на участие в ЕГЭ по иностранным языкам заявки подали 19 человек, 14 из них приняли решение сдавать устную часть экзамена.Процедура сдачи устной части автоматизирована, экзамен проходит за компьютером с использованием аудиогарнитуры. Для проведения устного экзамена могут также использоваться лингафонные кабинеты с соответствующим оборудованием. Продолжительность устной части экзамена – 15 минут. Во всех ППЭ, где проходят экзамены досрочного периода, ведется онлайн-видеонаблюдение.В Саратовской области экзамен прошел в штатном режиме, без нарушений.Досрочный период ЕГЭ в 2018 году проходит с 21 марта по 11 апреля, основной – с 28 мая по 2 июля.