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Начата доследственная проверка по факту смерти жителя Хвалынска

Новости
Начата доследственная проверка по факту смерти жителя Хвалынска

Следственный отдел по городу Балаково СУ СК РФ по Саратовской области начал доследственную проверку по факту смерти жителя Хвалынска.

По версии следствия, прошлой ночью в одном из домов Хвалынска произошло возгорание. В результате пожара 61-летний хозяина жилища, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, получил термические ожоги головы. Несмотря на проведенные бригадой скорой помощи реанимационные мероприятия мужчина скончался по дороге в клинику. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

В настоящее время назначено судебно-медицинское исследование. Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.