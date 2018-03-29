В семи районах Саратовской области прогнозируется высокая степень вероятности подтопления
Сегодня на заседании Правительства Саратовской области Александр Буренин сообщил о мерах по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья в 2018 году.
По его словам, высокая степень вероятности подтопления прогнозируется в семи районах: Вольском, Новоузенском, Озинском, Перелюбском, Дергачевском, Петровском и Пугачевском. Всего в зоне возможного затопления могут оказаться 76 населенных пунктов, около 5 тысяч домов с населением 11 775. Сюда же могут попасть 54 участка автомобильных дорог местного и регионального значения протяженностью до 82 км и 47 мостов.
Для ведения воздушной разведки планируется задействовать 13 беспилотных летательных аппаратов ГУ МЧС России по Саратовской области, а также вертолет Ми-8 Южного авиационно-спасательного центра. К приёму населения подготовлено 96 пунктов временного размещения.
Также Александр Буренин отметил, что основной задачей, по-прежнему, остается сохранение и наполнение весенними водами прудов и водохранилищ Левобережья. Работа в этом направлении ведется, - сообщает пресс-служба регионального правительства.