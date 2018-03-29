В спектакле Саратовского оперного "Царь Иудейский" роль Понтия Пилата исполнит Игорь Баголей

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Свое последнее большое произведение – драму «Царь Иудейский» Константин Романов посвятил последним дням Иисуса Христа. Будучи глубоко религиозным человеком, он хорошо понимал всю сложность создания драматического произведения на евангельский сюжет. По цензурным соображениям того времени актер не мог изображать Сына Божия, поэтому образы Иисуса, Богоматери и апостолов в пьесе отсутствуют, а представление о них создается игрой других персонажей. Христос лишь определяет смысл поступков действующих лиц, являясь незримым героем евангельского повествования. Музыкальные номера, призванные сопровождать сценическое воплощение драмы, принадлежат композитору Александру Глазунову.Главной особенностью спектакля станет то, что оперные певцы – лауреаты Международных конкурсов Марина Демидова (Прокула), Александр Корнеев (Иосиф Аримафейский), Светлана Курышева (Иоанна) и Павел Корчагин (Никодим) – выступят в качестве драматических артистов, а известный саратовский актер заслуженный артист РФ Игорь Баголей будет играть роль прокуратора Иудеи Понтия Пилата в музыкальной постановке. Накануне спектакля Игорь Михайлович дал комментарий, в котором он рассказал об опыте участия в «Царе Иудейском»:Об образе«Понтий Пилат - это крупная историческая личность, которая обозначена в главной книге нашего человечества. Его образ мне понятен. Не могу сказать, насколько он мне близок – все-таки я в таком ранге не существовал. Он же Префект Иудеи, большой начальник, говоря современным языком. С другой стороны, как личность, как человек – он мне понятен. Я его чувствую и понимаю его поступки, поведение».Об опыте«Принять участие в музыкальном спектакле – это очень интересный опыт для меня. Когда своим друзьям-знакомым говорю, что я играю спектакль в оперном – все улыбаются и спрашивают: «Ты поешь?». Определенно мне повезло, что Романов написал такое произведение, где есть чисто драматический герой, не обязательно умеющий петь. Мне интересно смотреть, как работают люди другого крупного музыкального жанра – оперы, интересно пробовать себя в нем, чувствовать этот воздух за кулисами музыкального театра, его атмосферу. Интересно увидеть настрой исполнителей, их глаза. Это иная атмосфера, нежели в драматическом театре».О спектакле«Я посоветовал бы зрителю обязательно увидеть и услышать спектакль «Царь Иудейский», потому что это история милосердия, история про человека, который первый открыл идею освобождения людей от рабства. Он объединил их под своим крестом, под своей верой. Эта драма для думающих людей, которые хотят понять, что такое свобода и несвобода».