При пожарах в области погиб мужчина, еще один человек пострадал
За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения региона семь раз отправлялись на выезды.
По информации пресс-службы регионального управления МЧС, вчера днем в Марксе горел астный дом на ул. Энгельса. Площадь пожара составила 6 кв.м. В огне погиб мужчина 1953 года рождения. На тушение выезжали 2 единицы техники, 5 человек личного состава.
Еще одно ЧП произошло в районе 10 часов вечера в Хвалынске. Там горел жилой дом барачного типа на ул. Росреспублики. Пострадал 61-летний мужчина. По предварительным данным, пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем при курении.
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