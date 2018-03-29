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Общественники примут участие в проверке торговых центров

Новости
Общественники примут участие в проверке торговых центров


Такое решение было принято на заседании Совета Общественной палаты Саратова.

По информации пресс-службы городской администрации, главной темой мероприятия стала трагедия, произошедшая 25 марта в Кемерово. Сначала участники почтили минутой молчания память погибших.

В рамках совещания было уделено особое внимание безопасности в местах массового пребывания людей. В частности, обсуждалась ситуация со стихийной торговлей возле ДК «Россия». Главный архитектор Саратова Виталий Желанов напомнил о том, что здание является памятником архитектуры муниципального значения. По его словам, проект территории ДК подразумевает, что в этой зоне возможны только действия, направленные на благоустройство и охрану самого памятника. Сейчас проект направлен для постановки на кадастровый учет, после чего у муниципалитета появятся основания потребовать у арендаторов освободить это место.

Архитектор также отметил, что проектом предусмотрены требования к Торговому проезду. Он необходим как для обслуживания ТЦ, так и для выезда из дворов, но сейчас занят самовольными гаражами. Утверждение проекта позволит также решить вопрос входа к отремонтированному стадиону «Сокол». В текущей ситуации поток людей вынужден будет рассеиваться между торговыми рядами.

Председатель Общественной палаты Александр Занорин призвал инициировать проверку объектов с массовым пребыванием людей с участием надзорных органов. Его поддержали коллеги, решив провести масштабный рейд и проверить торговые центры города.

Фото https://srt.sistrom163.ru