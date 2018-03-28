28 марта 2018 22:49 СРЕДА
Новости
18:00 | 28 марта
Выплаты на первого ребенка в Саратовской области получают 529 семей
17:18 | 28 марта
В Саратове состоялось заседание противопаводковой комиссии
16:39 | 28 марта
Региональный минтранс проверит состояние отремонтированных в 2017 году дорог
15:48 | 28 марта
В областном музее краеведения открывается казанский проект "ОСТРОВ. Постижение"
14:53 | 28 марта
В Саратове ожидается гололедица
14:10 | 28 марта
В музее-усадьбе Н.Г.Чернышевского открылась выставка к 100-летию Охранной грамоты
13:07 | 28 марта
В области начались проверки торгово-развлекательных центров
12:09 | 28 марта
Саратовскому Дворцу творчества будет присвоено имя народного артиста СССР Олега Табакова
11:15 | 28 марта
МЧС: будьте осторожны во время паводка и ледохода!
10:24 | 28 марта
В регионе завершается реализация единых социальных проездных билетов на апрель
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Выплаты на первого ребенка в Саратовской области получают 529 семей

Новости
Выплаты на первого ребенка в Саратовской области получают 529 семей

Органы социальной защиты населения продолжают ежемесячные денежные выплаты при рождении первого ребенка до достижения им возраста полутора лет. Прибавку к бюджету получили уже 529 саратовских семей.

Напомним, новая мера социальной поддержки семей с детьми введена с января 2018 года. Размер выплаты составляет 9 159 рублей. Право на нее имеют семьи, в которых доход на каждого члена семьи не превышает 14 371,50 рублей в месяц.

Выплата осуществляется за счет средств федерального бюджета. По предварительным оценкам, всего в 2018 году в Саратовской области ею воспользуются родители 3,3 тысяч первенцев.

Основания, порядок назначения и осуществления новой выплаты, инициированной Президентом Российской Федерации, установлены Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».