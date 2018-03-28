Выплаты на первого ребенка в Саратовской области получают 529 семей
Органы социальной защиты населения продолжают ежемесячные денежные выплаты при рождении первого ребенка до достижения им возраста полутора лет. Прибавку к бюджету получили уже 529 саратовских семей.
Напомним, новая мера социальной поддержки семей с детьми введена с января 2018 года. Размер выплаты составляет 9 159 рублей. Право на нее имеют семьи, в которых доход на каждого члена семьи не превышает 14 371,50 рублей в месяц.
Выплата осуществляется за счет средств федерального бюджета. По предварительным оценкам, всего в 2018 году в Саратовской области ею воспользуются родители 3,3 тысяч первенцев.
Основания, порядок назначения и осуществления новой выплаты, инициированной Президентом Российской Федерации, установлены Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».