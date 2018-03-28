В Саратове состоялось заседание противопаводковой комиссии
В Саратове состоялось заседание городской противопаводковой комиссии.
Обсуждались вопросы предотвращения аварийных и потенциально опасных ситуаций, состояния гидротехнических сооружений, ливневой канализации и дождеприемников.
Была озвучена информация о затруднениях с водоотводом с проезжей части микрорайона Иволгино. Первый заместитель администрации Волжского района Сергей Червяков сообщил, что меры по обеспечению проезда приняты.
Жители Саратова могут сообщать о подтоплениях по телефонам «горячих линий». Дежурные готовы ответить по телефонам: 26-33-87 (Волжский район), 26-11-27 (Фрунзенский район), 63-34-10 (Ленинский район), 27-94-16 (Октябрьский район), 26-13-46 (Кировский район), 96-45-85 (Заводской район). Кроме того, можно обратиться в центральный пункт ЕДДС по номеру 37-13-08.
По итогам совещания Роман Бусаргин дал ряд поручений. В частности, завершить работы по открытию ливневок после зимнего периода, осуществлять ежедневный контроль за местами возможного подтопления и сброса воды, провести мониторинг состояния прудов. Кроме того, уполномоченных лиц обязали незамедлительно реагировать на сообщения граждан о подтоплении подвалов жилых домов и дворов, - сообщает пресс-служба городской мэрии.