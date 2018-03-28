Региональный минтранс проверит состояние отремонтированных в 2017 году дорог

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Рабочая группа намерена проверить объекты как в самих городах, так и за их пределами. Причем, в поездках смогут принять участие не только специалисты, но и представители общественных организаций и журналисты. Поездки начнутся, как только погодные условия позволят оценить состояние дороги.Напомним, что в 2017 году было отремонтировано 95 км региональных дорог, 71 улица в Саратове, 11 улиц в Энгельсе, установлено две камеры на мосту «Саратов – Энгельс», 50 километров пешеходных ограждений и два светофорных объекта. И это далеко не полный перечень выполненных работ по приоритетному проекту, курируемому на уровне Президента Владимира Путина, «Безопасные и качественные дороги».